Можна хоч йти засмагати: сьогодні українців чекає літня погода

Бабине літо в самому розпалі, місцями синоптики обіцяють спеку під 30 градусів

Люди насолоджуються гарною погодою. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Сьогодні в Україні буде практично літня погода в більшості областей. Комусь пощастить з температурою під 30 градусів, а в деяких регіонах очікуються більш комфортні 23-25. Дощів синоптики не прогнозують ніде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У західних, центральних і північних областях очікується 23-26 градусів.

На сході повітря прогріється до 24-27 тепла.

А ось на півдні будуть температурні гойдалки: в Одеській області і в Криму 23-25, в Запорізькій і Херсонській – 25-27, а в Миколаївській до +29.

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Також 12 вересня у південних, центральних, східних, Київськії, Житомирськії та Тернопільськії областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.

З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найбільш ймовірного на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але ще й не осінь. Синоптики кажуть, що в перший місяць осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

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Також найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань дав прогноз погоди на осінь і розповів, коли сильно похолодає.