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Чи можна одночасно вакцинуватися від грипу і COVID-19: відповідь МОЗ

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
12 жовтня, 16:45
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Лікарі стверджують, що вакцина від COVID-19 не захищає від грипу
Щеплення можна робити в різні руки / Колаж "Сьогодні"
Щеплення можна робити в різні руки / Колаж "Сьогодні"

Тепер можна робити щеплення від грипу і COVID-19 в один день . Це рішення затвердило міністерство охорони здоров'я.

Про це розповів голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій, пише Укрінформ.

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Що змінилося

Зараз інтервали між щепленнями складають 14 днів.

"Була прийнята рекомендація, що вакцини проти грипу, на відміну від вакцин від інших вакцинокерованих хвороб, ми можемо вводити в один день з вакциною проти COVID-19 або з будь-яким інтервалом ", – сказав Федір Лапій.

Щеплення проти двох хвороб можна проводити в різні руки. Вакцинація від COVID-19 не захищає від грипу.

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Вакцина проти грипу

ВООЗ рекомендувала виробникам виготовляти вакцини відразу проти чотирьох штамів. Медики не радять нехтувати щепленням від грипу. Адже в минулому році були випадки, коли люди одночасно хворіли і грипом, і коронавірусів.

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