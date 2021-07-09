Чи можна в Україні платно вакцинуватися Pfizer – розслідування "Сьогодні"

Вакцинація Pfizer в Україні / колаж "Сьогодні"

Київську лікарню днями запідозрили у торгівлі вациною Pfizer. МОЗ наразі перевіряє цю інформацію, однак новини "Сьогодні" вирішили самі з’ясувати її достовірність. Кореспондент Ганна Безугла спробувала записатися на щеплення для обраних.

Для початку журналістка під виглядом бажаючої вакцинуватися зателефонувала в ту саму клініку, де нібито за гроші робили щеплення відомій блогерці та її чоловіка – з чого й зчинився скандал, – назви закладу вони не приховували.

"Чи можна у вас вакцинуватися від коронавірусу? – На даний момент ми формуємо списки. Тобто на даний момент ні, але на вакцинацію формуються списки. – А підкажіть, будь ласка, скільки це коштує? – Вся інформація буде тоді", – саме така відбулася розмова.

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Яким препаратом щеплюватимуть там також, як зазначили, поки самі не знають. Мовляв, вакцини у наявності для охочих зробити щеплення зараз немає.

Ситуацію ж зі щепленням блогерки пояснили так:

"Це було попередньо, а наступна вакцинація – формуються списки зараз", – відповіли кореспондентці.

Що каже влада

Pfizer нині щеплюють групи ризику, працівників органів держвлади, освітян та організовані колективи. І чиновники божаться: жодна доза ані в столиці, ані будь-де нне могла бути використана поза призначенням.

"Витік вакцини Pfizer з нашої системи абсолютно виключений, як зі складу регіонального, так із закладів охорони здоров'я. Думаю, це або реклама своєї фірми, або фейкова інформація", – стверджує регіональний координатор вакцинації у Києві Василь Животенюк.

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Вколотися залишковою дозою – причому будь-якої вакцини – теж не можна. Таку опцію скасували ще навесні.

"Можливість вакцинуватися комусь, хто не належить до чинних етапів вакцинації, які зараз відбуваються, – такої можливості у цих людей немає", – каже речник МОЗ Роман Борщ.

У МОЗ також наголошують, що вакцинації на платній основі в країні немає, і поки навіть говорити про таку можливість зарано.

"Україна закуповує ці вакцини через механізм державних закупівель. Також ми отримуємо вакцину проти COVID-19 безоплатно у рамках глобальної ініціативи COVAX. І Україна робить усе для того, щоби безоплатно захистити своїх громадян від коронавірусу", – підкреслив Борщ.

Результати розслідування

Щодо того, як блогерці вдалося вакцинуватися вакциною для обраних, у клініці пояснили: того дня до медзакладу приїхала мобільна бригада – щеплювали працівників лікарні та освітян. Але був ще й резервний список: хто готовий приїхати за викликом – того й щеплять.

"Крім стандартних 120 пацієнтів у нас ще був список близько 30 людей, яким можна провести вакцинацію, які були готові протягом 45 хвилин приїхати на вакцинацію – така була умова формування списку резерву", – не приховує Максим Горобейко, медичний директор клініки.

У медзакладі запевняють, що вакцинували усіх безкоштовно.

Та остаточно вирішити, чи законно вкололи дозу блогерці, і чи мала право це робити приватна клініка, мають у МОЗ. Поки триває розслідування, там жодних коментарів не надають.

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Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України ініціювало розслідування за фактом можливого продажу вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, що робити категорично заборонено. Відомство дізналося про це від представників засобів масової інформації.

Також ми писали, що кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID-19 і не гаяти час у живій черзі. Попередній запис для жителів столиці доступний через онлайн-сервіс Helsi (helsi.me).

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