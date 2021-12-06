Чи можна захворіти на грип та COVID-19 одночасно? Лікарка пояснила

При появі перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням

Грипом та COVID-19 можна захворіти одночасно. Фото: колаж "Сьогодні"

Людина може одночасно бути інфікованою і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного.

Про це повідомила лікарка-анестезіологиня Дарія Сімчук, передає "Коронавірус інфо".

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На грип та COVID-19 можна захворіти одночасно

"Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами і багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта", – розповіла лікарка-анестезіологиня КП "Лікарня 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради Дарія Сімчук.

Варто зазначити, що при появі перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням. Розкажіть лікарю про свої симптоми, як вони розвивалися. Слідкуйте за температурою тіла, артеріальним тиском, сатурацією кисню.

Лікар врахує ваші клінічні дані, наявні супутні захворювання та ризики і прийме рішення щодо подальшого додаткового обстеження й лікування.

Пам'ятайте, що найкращий метод боротьби із хворобами — профілактика. Не забувайте про санітарно-протиепідемічний режим та вакцинацію.

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Спільні симптоми

Визначити, чим саме хворіє людина лише на основі симптомів, неможливо. Особливо якщо враховувати, що COVID-19 має широкий спектр симптомів. Для підтвердження точного діагнозу необхідне тестування.

Важливо, що людина може бути інфікована двома вірусами одночасно і мати симптоми як грипу, так і COVID-19. Також обидва захворювання можуть проходити безсимптомно.

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Спільними симптоми є:

підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу,

кашель,

втома,

задишка та утруднене дихання,

біль у горлі,

нежить та закладеність носа,

біль у м’язах,

головний біль,

рвота та діарея,

втрата смаку та запаху (хоча частіше це прояв COVID-19).

Від моменту інфікування та появи симптомів може пройти один день і більше. В обох випадках інфікована особа виділяє та поширює вірус до того, як з’являться видимі симптоми.

Відмінність

Симптоми COVID-19 можуть проявлятись довше, ніж симптоми грипу. У випадку з COVID-19 людина може бути заразною довше, ніж хворіючи на грип.

До груп, які мають ризик важкого перебігу грипу та COVID-19, зокрема, входять люди літнього віку, особи із супутніми захворюваннями, вагітні.

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