Чи можна захворіти на грип та COVID-19 одночасно? Лікарка пояснила

Людина може одночасно бути інфікованою і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного.
Про це повідомила лікарка-анестезіологиня Дарія Сімчук, передає "Коронавірус інфо".
На грип та COVID-19 можна захворіти одночасно
"Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами і багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта", – розповіла лікарка-анестезіологиня КП "Лікарня 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради Дарія Сімчук.
Варто зазначити, що при появі перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням. Розкажіть лікарю про свої симптоми, як вони розвивалися. Слідкуйте за температурою тіла, артеріальним тиском, сатурацією кисню.
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Лікар врахує ваші клінічні дані, наявні супутні захворювання та ризики і прийме рішення щодо подальшого додаткового обстеження й лікування.
Пам'ятайте, що найкращий метод боротьби із хворобами — профілактика. Не забувайте про санітарно-протиепідемічний режим та вакцинацію.
Спільні симптоми
Визначити, чим саме хворіє людина лише на основі симптомів, неможливо. Особливо якщо враховувати, що COVID-19 має широкий спектр симптомів. Для підтвердження точного діагнозу необхідне тестування.
Важливо, що людина може бути інфікована двома вірусами одночасно і мати симптоми як грипу, так і COVID-19. Також обидва захворювання можуть проходити безсимптомно.
Спільними симптоми є:
- підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу,
- кашель,
- втома,
- задишка та утруднене дихання,
- біль у горлі,
- нежить та закладеність носа,
- біль у м’язах,
- головний біль,
- рвота та діарея,
- втрата смаку та запаху (хоча частіше це прояв COVID-19).
Від моменту інфікування та появи симптомів може пройти один день і більше. В обох випадках інфікована особа виділяє та поширює вірус до того, як з’являться видимі симптоми.
Відмінність
Симптоми COVID-19 можуть проявлятись довше, ніж симптоми грипу. У випадку з COVID-19 людина може бути заразною довше, ніж хворіючи на грип.
До груп, які мають ризик важкого перебігу грипу та COVID-19, зокрема, входять люди літнього віку, особи із супутніми захворюваннями, вагітні.