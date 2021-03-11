"Мудаки і виродки": нардеп від "Слуги народу" облаяв противників Лукашенка

Один із членів політичної сили "Слуга народу" Євген Шевченко вкрай грубо висловився про розслідування телеграм-каналу Nexta про невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також пройшовся по всіх його противниках.

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Гнівний пост з ненормативною лексикою з'явився в телеграм-каналі депутата.

"Nexta – ви просто боягузливі під***си. Всі, хто на Батьку ллють цю брехню, кінчені мудаки і виродки. Лукашенко від Народу, і для Народу. І ми разом вам ще покажемо, як світом правити на благо простого народу", – написав Шевченко.

Водночас політик розмістив загадкове звернення до українців, пообіцявши їм "народний суд", засудження "ворогів народу" і прогнати "закордонних агентів".

"Українці, рідні мої! Почекайте ще трохи. Ми проженемо цих закордонних агентів, які заполонили нашу країну, як у владі так і в ЗМІ. Буде їм ще народний суд... З нами Бог, з нами народ – Великої України!" – написав депутат.

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Нагадаємо, в лютому народний депутат від "Слуги народу" був помічений на VI Всебілоруських народних зборах, де був присутній на запрошення місцевої влади. На цьому заході понад 3 години виступав невизнаний президент Олександр Лукашенко.

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