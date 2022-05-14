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Мультитест замість ЗНО: як, коли та де пройти

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 травня, 11:58
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В УЦОЯО розповіли про умови проходження тесту, який замінить ЗНО
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну в Україні ЗНО (зовнішнє незалежне тестування) замінили національним мультипредметним тестом. НМТ – це тест для вступу на бакалаврський (для медиків – магістерський) ступінь закладів вищої освіти у 2022 році. Український центр оцінювання якості освіти опублікував умови та дати проведення національного мультипредметного тесту.

Як взяти участь

Якщо ви протягом основного періоду реєстрації створили реєстраційну картку учасника ЗНО, ви є потенційним учасником НМТ. Підтвердити намір проходити тест потрібно з 20 травня до 7 червня на інформаційній сторінці, там же необхідно вибрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, в якому або поблизу якого абітурієнт перебуватиме у період проведення НМТ.

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Ті випускники, які у певний період не підтвердять свою участь у НМТ, не зможуть скласти тестування. Якщо ви не зможете підтвердити свою участь у зазначений термін, то матимете можливість зробити це у період з 21 червня до 7 липня.

Ті, хто не зможе прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної. Для цього учасникам слід подати заявку для участі у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1-10 серпня – для участі у додатковій сесії, 1-7 вересня – для участі у спеціальній сесії.

Якщо ви плануєте проходити НМТ, але вчасно не створили реєстраційну картку, ви можете зробити це з 10 по 20 червня, а потім 8–12 липня на своїй Інформаційній обов'язково підтвердити бажання проходити НМТ. Тоді ви будете запрошені для участі у додатковій сесії НМТ.

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Коли проходитиме тестування

Мультитест 2022 матиме три етапи.

  • основна сесія: 18 липня – 10 серпня;
  • додаткова сесiя: 16-20 серпня;
  • спеціальна сесія: 12-16 вересня.

До 12 липня 2022 року для зареєстрованих учасників з'явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано дату, час та місце проведення НМТ. Учасники інших сесій НМТ зможуть дізнатися про дату, час та місце проведення тестування до 12 серпня (додаткова сесія) та 10 вересня (спеціальна сесія).

Коли будуть результати

Інформація про результати за шкалою 100-200 балів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників до 12 серпня. Результати додаткової сесії будуть до 21 серпня, спеціальної – до 19 вересня. Учасникам рекомендують періодично заходити на свою сторінку та перевіряти оновлення.

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