Мутації "Дельти" в Україні. Чи буде нова хвиля епідемії? (відео)

Пацієнтів турбує нудота, блювання, кишкові розлади

Вакцинація проти коронавірусу тепер є обов'язковою і для жовтої зони епідбезпеки. Колаж "Сьогодні"

Нові, ще більш небезпечні штами коронавірусу, поширюються Україною. Вчені проаналізували зразки хворих із десяти регіонів і виявили найзаразнішу мутацію Дельта-штаму та з десяток інших його варіацій. Чи означає це, що на Україну чекає нова хвиля захворюваності і коли ми нарешті зможемо повернутися до життя без обмежень? Кореспондентка "Сегодня" Анастасія Кримова з'ясовувала.

Подробиці

Вчені з Інституту молекулярної біології знайшли десяток нових варіацій штаму Дельта, які вже лютують в Україні. Самий заразний тиждень вперше зафіксували у Дніпрі, а тепер ще на Волині, Львівщині, Херсонщині та в Одесі. Проте скаржаться на кількість зразків для досліджень. Матеріалу не вистачає, щоби зробити об'єктивні висновки по країні. Наприклад, для останнього дослідження отримали 75 зразків із восьми регіонів. Коли потрібно – щонайменше дві сотні – з усіх областей.

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Потрібно розуміти, які штами, що з ними відбувається, чи набувають вони якихось нових змін, чи мають хворі якісь інші симптоми, чи підвищується смертність.

Пацієнтів непокоїть нудота, блювання, кишкові розлади. Підвищується температура і загально-інтенсикаційні синдроми у вигляді головного болю, нездужання. Однак нові мутації ще з'являтимуться, пояснює лікар Алла Мироненко. За її словами, це є природним процесом. І що більше вірус змінюватиметься, то швидше ослабне. Адже кожен наступний штам буде вражати меншу кількість людей через формування імунітету.

"Варіанти ще будуть. Швидше за все, вірус нікуди не зникне з планети, просто перетвориться на звичайний збудник, який спричинятиме респіраторні хвороби", – каже Мироненко.

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Але це згодом. Поки що у Київській школі економіки прогнозують ще один спалах у січні. А нову хвилю – навесні. Все залежить від захворюваності у Європі. А там кількість нових випадків б'є рекорди. У сусідній з нами Польщі – понад 28 тис. інфікованих за добу, у Німеччині – понад 76 тисяч. Однак кількість смертей значно нижча, ніж в Україні – через більш високий рівень вакцинації.

А додаткові заходи уряд запровадив цього тижня. Вакцинація проти коронавірусу тепер є обов'язковою і для жовтої зони епідбезпеки. А дію жовтого сертифікату, тобто одного щеплення, скоротили до 30 днів. Це має спонукати українців робити й другу ін'єкцію. У цьому випадку прогнозують у Київській школі економіки, що Україна навесні досягне 60% вакцинації дорослого населення. І лише тоді можна буде говорити про відміну обмежень.

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Що відомо про "Дельту Плюс"?

В Україні зафіксовано новий підтип штаму коронавірусу "Дельта" – AY.4.2, який ще називають "Дельта Плюс". Він поширюється на 10-15% швидше за своїх "родичів".

Цей підтип може бути найбільш заразним серед усіх варіацій коронавірусу. За даними вчених, варіації "Дельти" більше впливають не на тяжкість захворювання, а на швидкість передачі збудника.

Британські вчені проводять дослідження, які допоможуть зрозуміти, наскільки небезпечним може бути новий штам, що викликає COVID. Водночас експерти заспокоюють: нова мутація навряд чи зможе оминути сучасні вакцини.

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