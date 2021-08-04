Чоловік з гранатою в Кабміні: всі подробиці

чоловік прийшов до Кабінету міністрів з гранатою і загрожує її підірвати. Відповідне відео опублікував в Facebook голова правління ВГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.

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Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн події:

11:34 Чоловік вибачився перед правоохоронцями за свою поведінку.

11:28 Штовхнути на захоплення Кабміну Прохнича могло загострене почуття справедливості, властиве людям, що пройшли війну.

"Як у кожного ветерана, він не без проблем. Психологічно щось є. Але якісь особливі його проблеми мені невідомі. Особисто з ним ми таке не обговорювали. Людина повернулася з фронту, у нього гостре відчуття справедливості. Можливо, він звертався в Кабмін, йому не відповіли ", – розповів "Сьогодні" депутат Ірпінської міськради Антон Головенко.

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11:27 ПРОХНИЧА ЗАТРИМАНО

11:25 Стало відомо ім'я чоловіка з гранатою – це Володимир Прохнич з Ірпеня.

11:22 Проїзд по Грушевського перекрили через інцидент з гранатою.

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11:21 Граната, якою ветеран погрожує Кабміну, – РГО (ручна протипіхотна оборонна ударно-дистанційна граната). Поки чоловік її тримає затиснутою, вибух не відбудеться.

11:17 Спецназ розпаковує екіпірування під будівлею Кабміну. Відомо, що ветеран висунув свої вимоги, але поки невідомо – що саме вимагає чоловік.

11:02 Спецназ прибув до будівлі Кабінету міністрів в Києві. Не виключено, що будуть брати штурмом.

10:57 Чоловіка з гранатою впізнали – їм виявився ветеран війни на Донбасі. Про це "Сьогодні" повідомив депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко.

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10:42 У поліції Києва кажуть, що на місце інциденту в Кабміні виїхала слідчо-оперативна група. "На місце виїхала поліція. Інформація уточнюється", – повідомили нам в поліції.

10:30 Опубліковано відео з чоловіком, який зайшов в будівлю Кабміну з гранатою