Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини України

Чоловіка з гранатою, який захопив Кабмін, – затримали

4 серпня 2021 11:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сам же Прохнич вибачився перед правоохоронцями за сьогоднішнє захоплення будівлі – йому світять неприємності

Віталій Прохнич був військовим, а тепер ледь не став терористом. Колаж "Сьогодні"

Віталій Прохнич був військовим, а тепер ледь не став терористом. Колаж "Сьогодні"

Ветеран АТО Володимир Прохнич, який захопив будівлю Кабімінету міністрів з гранатою в руці, затриманий правоохоронцями і виведений з будівлі.

Реклама

На першому поверсі всередині будівлі, неподалік входу правоохоронці вели з ним переговори і просили припинити погрожувати гранатою.

Після цього стало відомо, що чоловіка знешкодили, – він погодився здатися, і правоохоронцям не довелося застосовувати проти нього силу.

Стало відомо, що граната була дійсно бойовою. Розліт її осколків при вибуху – 50 метрів. Сам же Прохнич вибачився перед правоохоронцями за сьогоднішній "концерт".

В тренді
Засідання Кабміну і суд щодо Чауса – анонси СЬОГОДНІ
Денис Шмигаль проведе засідання Кабміну, а Миколі Чаусу оберуть запобіжний захід/колаж "Сьогодні"

Як повідомляли новини "Сьогодні", вранці Віталій Прохнич увірвався до Кабміну, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться застосувати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло.

Реклама

Як виявилося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО, був сапером, а тепер працює на СТО.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозами
В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозамиУкраїна
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День НезалежностіУкраїна
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курс
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курсФінанси
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)Україна
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)Україна
Запізнюються на годину.
Запізнюються на годину. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (оновлений список)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти