Чоловіка з гранатою, який захопив Кабмін, – затримали

Сам же Прохнич вибачився перед правоохоронцями за сьогоднішнє захоплення будівлі – йому світять неприємності

Віталій Прохнич був військовим, а тепер ледь не став терористом. Колаж "Сьогодні"

Ветеран АТО Володимир Прохнич, який захопив будівлю Кабімінету міністрів з гранатою в руці, затриманий правоохоронцями і виведений з будівлі.

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На першому поверсі всередині будівлі, неподалік входу правоохоронці вели з ним переговори і просили припинити погрожувати гранатою.

Після цього стало відомо, що чоловіка знешкодили, – він погодився здатися, і правоохоронцям не довелося застосовувати проти нього силу.

Стало відомо, що граната була дійсно бойовою. Розліт її осколків при вибуху – 50 метрів. Сам же Прохнич вибачився перед правоохоронцями за сьогоднішній "концерт".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", вранці Віталій Прохнич увірвався до Кабміну, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться застосувати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло.

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Як виявилося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО, був сапером, а тепер працює на СТО.