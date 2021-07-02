Чоловік помер після вакцинації препаратом Pfizer на Вінниччині

У інших пацієнтів, які отримали щеплення з того ж флакону, скарг немає

В Україні триває вакцинація. Колаж: фото УНІАН / "Сьогодні".

Сьогодні у Вінницькій області чоловік помер за кілька годин після того, як отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Реклама

Як повідомляє МОЗ, щеплення 47-річному чоловіку було проведене о 13:45. Після цього протягом години з пацієнтом все було добре. Скарги з'явились о 17:00 – на нудоту та втрату свідомості. Швидка не змогла зарадити – о 18:02 констатували смерть чоловіка.

У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.

"Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19", – йдеться у повідомленні міністерства, однак наголошують, що остаточну причину загибелі пацієнта виявить тільки розслідування.

У всіх попередніх випадках смертей пацієнта невдовзі після вакцинації проти COVID-19 зв'язку з щепленням встановлено не було.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу