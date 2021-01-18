Чоловіка, який замовив вбивство своєї дружини і викрав доньку, відпустили з-під варти

Аби залишитися з дитиною, батько викрав її і замовив убивство колишньої дружини. А після оперативного затримання просидів кілька місяців у СІЗО і пішов під домашній арешт. Чому суди відпускають замовників убивств, яких спіймали на гарячому, з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Сергій Антонов.

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Колишнього чоловіка, який замовив убивство Тетяни, відпустили під домашній арешт. Отже, її життя знову в небезпеці – єдиний висновок, якого могла дійти, почувши приголомшливу звістку.

Історія почалася три роки тому. Дмитро Зорін, колишній чоловік Тетяни, забрав доньку на вихідні і не повернув. Попри те, що після розлучення саме мати була офіційним опікуном дитини. Втім батька українське законодавство викрадачем не вважає. Майже три роки матір не бачилась з дитиною.

У 2002 році Тетяна познайомилася з Дмитром, вони одружилися. У 2016 році розійшлися. Розлучення вилилося в 13 судів. Опіку над дітьми суд довірив матері. Утім, Тетяна без побоювань відпускала доньку до батька. Аж раптом Дмитро вирішив не повертати дитину. Більше того, переконав малу, що це мама її кинула.

Спочатку Дмитро з донькою мешкав у Києві. Згодом переїхав до Гайворону на Кіровоградщині. Тетяна раз по раз туди приїздила, та безрезультатно. Жінка точно знала, де її дитина, мала всі документи, які свідчили, що саме вона є опікуном, але повернути маленьку не могла. Глуху оборону тримала колишня свекруха.

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Невідомо, скільки б тривала уся ця історія, але Дмитро вчинив те, що змусило в ситуацію втрутитись і поліцію. Чоловік замовив убивство колишньої дружини. Життя Тетяни він оцінив у тисячу доларів. Його затримали під час передачі грошей підставному кілеру. У результаті спецоперації Дмитро опинився під слідством, а донька Тетяни – нарешті з мамою. Однак щастя тривало менше року. 6 січня 2021 Дмитра випускають під домашній арешт.

Дмитро, кажуть нам в прокуратурі, часто змінював адвокатів, чим затримував розгляд справи. Втім, на думку обвинувачення, суд все одно не взяв до уваги усі докази провини, надані прокурором, та не заслухав позицію Тетяни. Зате взяв до уваги позитивну характеристику, яку Дмитрові дали сусіди.

Запитань до рішення суду про зміну запобіжного заходу більше, ніж відповідей. Людину, яку взяли на гарячому під час оплати замовного вбивства, суд по суті визнає соціально безпечною. Та й домашній арешт ненадовго – у березні спливає граничний термін будь-яких досудових обмежень волі.

Подробиці в сюжеті "Сьогодні":

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