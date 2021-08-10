За МН17 і Донбас відповість. У МЗС пояснили, що означає контр-меморандум РФ в суд ООН

Росія два роки готувала свою відповідь на звинувачення України

Суд ООН повинен розглянути претензію України за фактом ігнорування РФ розслідування катастрофи борту MH17 / Колаж "Сегодня"

Росія подала відповідь, так званий контр-кеморандум до Міжнародного Суду ООН з приводу обвинувачень її з боку України в фінансуванні тероризму та в расизмі. Це означає, що відкладений на два роки судовий процес може продовжуватися далі.

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Про це сказано на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Не виникає сумнівів, що всі відповіді та аргументи, заявлені Росією у її Контр-Меморандумі, будуть визнані Судом не обґрунтованими. У подальшому, Судом буде визначено, чи є необхідність подачі додаткових письмових документів, і встановлено процесуальні строки для наступних кроків", – зазначає в своєму коментарі МЗС України.

Суть обвинувачень

Російська Федерація стала першою державою за всю історію існування Міжнародного Суду ООН, яка зобов'язана надати пояснення по суті заявлених претензій щодо порушень Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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Україна звинувачує Росію:

- у бездіяльності у проведенні розслідування збиття літака MH-17;

- у бездіяльності у проведенні розслідування обстрілів цивільного населення у Волновасі, Краматорську, Маріуполі та Авдіївці;

- у бездіяльності у проведенні розслідування організації низки вибухів під час масових мирних зібрань у Харкові та в інших містах;

- у неперешкоджанні в постачанні грошей та зброї незаконним збройним формуванням на сході України, які залучені у терактах;

- у проведенні кампанії культурного знищення спільнот кримських татар та українців з моменту окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

- у ігноруванні тимчасових заходів, які були призначені Судом більше чотирьох років тому, в тому числі про зняття перешкод діяльності Меджлісу на території Криму.

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Хід справи

Україна подала Меморандум до Міжнародного Суду ООН 12 червня 2018 року. Меморандум – це основний елемент письмової частини судового провадження в суді ООН. У ньому зібрані факти, на яких базується позов України, і викладені правові аргументи. Після завершення письмової частини виробництва жоден новий документ не може бути поданий на розгляд суду без згоди сторін.

У червні 2019 року в Гаазі в Міжнародному суді почали розглядати позов України проти Росії по суті.

У листопаді 2019 року Міжнародний Суд ООН прийняв рішення, яким відкинув усі попередні заперечення Росії щодо наявності в Суду юрисдикції, постановив розглядати претензії України по суті та, відповідно, наказав Росії надати пояснення по суті заявлених Україною вимог.