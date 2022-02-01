МВС підтвердило затримання експолковника Голубана у справі про підготовку заворушень

У сутичках мали взяти участь близько п'яти тисяч людей

Монастирський підтвердив, що Голубан є одним з організаторів заворушень/Фото: колаж: Telegram-канал PavlovskyNews/"Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що одним із затриманих організаторів масових заворушень у столиці — колишній полковник поліції Юрій Голубан.

Про це глава МВС Денис Монастирський заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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"Так, дійсно, це є особа, на прізвище Голубан, який був працівником правоохоронних органів та має дуже незрозумілу попередню історію. Зокрема, історію у 2014 році", — сказав Монастирський.

Він зазначив, що не розуміє, чому в історії, коли Голубана звинувачували у держзраді, "не була поставлена крапка".

"Очевидно, що зараз правоохоронні органи, у тому числі СБУ мають знову звернутися до цих фактів, підняти їх вже в межах цього або минуло кримінального провадження, адже зрозуміло, що ця людина потрапляє в поле зору правоохоронних органів саме як організатор масових заворушень, які мають спричинити шкоду правоохоронцям та іншим громадянам", — зазначив глава МВС.

Що відомо про підготовку заворушень?

В Україні група осіб планувала масові акції протесту. Їх затримали правоохоронці. Поліція оголосила про затримання 30 січня.

Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що стало відомо правоохоронцям. Зокрема, під час мітингів планували, що мала пролитися кров "активістів". Крім того, у центрі Києва палили б шини та автомобілі.

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Кров заготували заздалегідь, її просто розлили б під час акції, але видавали б за поранення "активістів". Також до цих "активістів" мали підійти медики, щоб нібито надати допомогу. Тоді "потерпілих" показали б у теленовинах.