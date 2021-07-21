МВС розганяють? Кабмін звільнив двох заступників Авакова

Перший заступник Авакова пробув в МВС довгих сім років, але тепер буде шукати нову роботу

Сергій Яровий та Тетяна Ковальчук. Колаж "Сьогодні"

Слідом за відставкою Арсена Авакова з МВС йдуть двоє його заступників. На сьогоднішньому засіданні уряд прийняв рішення про звільнення Сергія Ярового і Тетяни Ковальчук.

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Про це повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

Кабмін відправив Ярового у відставку з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України, а Ковальчук – з посади заступника міністра.

Нагадаємо, що Яровий теж протримався на своєму місці досить довго – сім років. Він був призначений першим заступником ще у березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим главою МВС.

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Тим часом заступник глави МВС Антон Геращенко розповідав, що Аваков пішов на прохання Зеленського.

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