"Ми йдемо тебе шукати!" У Херсоні партизани кошмарять загарбників українськими дацзибао

У захопленому Херсоні українські партизани попереджають російських окупантів, що в Україні на них чекає смерть. Вони клеять по місту оголошення з цікавими написами.
Відповідне фото опублікував заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.
"Тим часом у Херсоні окупантів на кожному кроці чекають попередження від українських партизанів" – підписав знімок він.
Так, у Херсоні на стовпах можна побачити дацзибао (рукописна стінгазета, яка використовувалась в Китаї в 60-70-х роках для пропаганди або висловлювання протесту, – Ред.) з такими написами:
- "1, 2, 3, 4, 5, ми йдемо тебе шукати!"
- "Вийдуть наші з туману, виймуть ножик з кишені – різатимемо, битимемо, все одно вам, орки, гнити"
- "Що спільного у гурту KALUSH та ЗСУ? Вони перемагають"
Попередження окупантам
Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що через підрив українськими партизанами бронепоїзда російських окупантів у ворога будуть проблеми з технікою та боєприпасами.
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