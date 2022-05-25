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"Ми йдемо тебе шукати!" У Херсоні партизани кошмарять загарбників українськими дацзибао

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 травня, 15:28
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В окупованому місті намагаються залякати ворога
У Херсоні "кошмарять" російські війська. Фото: колаж "Сьогодні"
У Херсоні "кошмарять" російські війська. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Херсоні українські партизани попереджають російських окупантів, що в Україні на них чекає смерть. Вони клеять по місту оголошення з цікавими написами.

Відповідне фото опублікував заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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"Тим часом у Херсоні окупантів на кожному кроці чекають попередження від українських партизанів" – підписав знімок він.

Так, у Херсоні на стовпах можна побачити дацзибао (рукописна стінгазета, яка використовувалась в Китаї в 60-70-х роках для пропаганди або висловлювання протесту, – Ред.) з такими написами:

  • "1, 2, 3, 4, 5, ми йдемо тебе шукати!"
  • "Вийдуть наші з туману, виймуть ножик з кишені – різатимемо, битимемо, все одно вам, орки, гнити"
  • "Що спільного у гурту KALUSH та ЗСУ? Вони перемагають"

Попередження окупантам

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Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що через підрив українськими партизанами бронепоїзда російських окупантів у ворога будуть проблеми з технікою та боєприпасами.

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