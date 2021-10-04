Ми не хотіли смерті: у Чернігові арештували 17-річного підозрюваного у вбивстві поліцейського

Хлопець намагався переконати суд, що був лише свідком та не брав участі у бійці

Першого підозрюваного у вбивстві поліцейського заарештували. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігові арештували одного із підозрюваних у вбивстві поліцейського Артура Єрохіна. 17-річний Дмитро Тунік заперечує свою участь у бійці.

Про це повідомляє місцеве видання "ЧEline".

Під час судового засідання неповнолітній запевняв, що був лише свідком. Однак, зі слів прокурора, на хлопцеві під час затримання була куртка зі слідами крові.

Дмитро Тунік намагався переконати суд, що початку конфлікту він не бачив. Його троюрідний брат Ярослав, якого також затримали у цій справі, пішов в магазин по воду, Дмитро у цей час пішов до туалету за магазином.

"Коли я вже йшов, вибігає подруга Ярослава і каже, що брата б’ють. Я побіг і побачив, що у нього синяк, гематома", – сказав хлопець. Причину конфлікту брат йому не розповів.

Лише свідок?

Також Дмитро сказав, що не брав участь у побитті. Він нібито лише один раз штовхнув поліцейського, щоб той перестав нападати на його брата Ярослава.

Удари ж, з його слів, по Артуру Єрохіну наносили троє – Ярослав, Олександр та Ілля.

"Ілля наніс найбільше ударів. Бив у голову 7 разів, це те, що я бачив. Я був такий же свідок, як і інші люди, що були поруч. Тоді їх виходить так само треба судити за те, що вони не надавали допомогу", – сказав Дмитро Тунік.

Також, з його слів, вбивати Артура Єрохіна вони не хотіли.

"Чому пішов з місця події? Був впевнений, що обидва живі, ми це перевірили. Ми ніяк не хотіли смерті, взагалі", – сказав Дмитро Тунік.

Деснянський районний суд відправив Дмитра Туніка на 60 діб під варту. Далі буде ще 3 судових засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Першого підозрюваного відправили під варту. Поліція Чернігівської області

Що сталося в Чернігові?

У мікрорайоні Масани міста Чернігова в ніч на 2-ге жовтня перехожі знайшли тіло загиблого капітана поліції. Ще один поліцейській потрапив в реанімацію.

Згодом з'ясувалося, що їх побили четверо чернігівців та втекли з місця події. Наймолодшому підозрюваному 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18.

Обидва правоохоронці перебували у відпустці і були в цивільному одязі. Поліція відкрила провадження за фактом умисного вбивства.

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