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Ми не маємо права кліпати очима – Яценюк відповів про чергові погрози Путіна

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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7 червня, 18:07
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Кремль розпочав нову гру за своїми звичними правилами – погрожувати, тестувати кожного західного лідера та чекати, коли Захід відступить
Росія знову загрожує миру, намагаючись зупинити постачання важкого озброєння Україні, заявив Арсеній Яценюк
Росія знову загрожує миру, намагаючись зупинити постачання важкого озброєння Україні, заявив Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Грою у хто перший моргне назвав чергове кремлівське брязкання зброєю Арсеній Яценюк. Але ми повинні продовжувати боротися, наголосив голова КБФ, прем’єр-міністр України 2014-2016 років в ефірі CNN.

"Путін розпочав із західним світом нову гру "хто першим моргне" – Захід чи автократична Росія. Та ми не маємо права "кліпати очима". Ми маємо боротися. Захід не може відступити, він може тільки рухатися вперед у захисті свободи", – каже експрем'єр.

Арсеній Яценюк наголосив, що Путін вчергове почав брязкати зброєю в намаганні зупинити західний світ від надання Україні важкого озброєння.

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"Моє звернення до західного світу: давайте зробимо це разом – переможемо у цій праведній війні. Давайте підтримаємо свободу в Європі та у світі. Не бійтеся Путіна, адже це його звичний наратив – погрожувати, тестувати кожного західного лідера та чекати, коли Захід відступить", – підкреслив голова КБФ.

Він наголосив, що Путін "хоче злякати українців і намагається посіяти розлад у західному світі".

"Він сказав західному світу: "Якщо ви будете постачати зброю, я цілитиму в нові об’єкти". Але він і так постійно це робить", – зауважив Яценюк.

Голова КБФ вкотре закликав західні країни поставляти ще більше зброї Україні.

"Тож що більше ви підтримуватимете українське військо, що більше зброї ви нам поставите, – то менше шансів у Путіна буде перемогти у цій війні. Жорстокій, агресивній, несправедливій війні проти українського народу. Не бійтеся", – звернувся Арсеній Яценюк до західних партнерів.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін погрожує новими ударами, якщо Захід постачатиме Україні ракети далекої дії.

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