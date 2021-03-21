"Ми не орки": Facebook "бомбить" через понівечену будівлю Офісу президента

Вчорашній протест на Банковій, коли прихильники активіста Сергія Стерненка розмалювали стіни Офісу президента і навіть розбили шибки, викликав бурхливу реакцію в соцмережах.

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Що думають про те, що сталося, українці – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Що сталося?

20 березня на Банковій відбулася акція "Не чуєш? Побачиш!", яка в підсумку переросла в погром. Учасники акції палили фаєри, розбили вікна, підпалили табличку "Президент України", а також написали на стінах ОП різні гасла і образи: "Волю", "Невідомі патріоти" "АСАВ", "Свободу Стерненку".

Будівля ОП вранці 21 березня. Фото: Сьогодні

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Правоохоронці практично не діяли. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив це тим, що силовий розгін мітингу міг би викликати ескалацію. Але поліція зафіксувала всі правопорушення, які вчинили протестувальники.

У пресслужбі Офісу президента назвали акцію актом вандалізму й оцінили завдані збитки в два мільйони гривень.

Як реагують українці?

Думки українців розділилися: одні засудили вандалізм, інші стали на бік протестувальників.

Зокрема, політолог Володимир Фесенко порівняв прихильників Стерненка з людьми, які штурмували Капітолій США.

"Хамська і агресивна природа цих людей проявилася у всій своїй непривабливості. І треба б покарати цих горе-активістів за порушення громадського порядку і завдані збитки", – вважає він.

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А журналіст Денис Казанський стверджує, що поведінка мітингувальників – це реакція на дії влади, коли заклики, мирні зібрання та публікації в ЗМІ не працюють.

"Цю безглузду і токсичну ситуацію влада створила сама для себе на рівному місці. Це постріл собі в ногу, від якого виграли лише люди Медведчука та Януковича. Єдиний розумний вихід із цієї ситуації – просто перестати стріляти собі в ногу. Здавалося б, це очевидно. Але схоже, хтось ніби навмисно драконить суспільство та підставляє президента", – зазначив журналіст.

Колишній помічник міністра оборони Юрій Бірюков вважає, що влада навмисно не виставила оточення біля ОП – щоб показати східному електорату "майданутих".

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"У найяскравіший момент приходить такий собі Геращенко і багатозначно заявляє, що за цим всім стоїть Порошенко. Хоба, хоба... Два плюс два склали? Саме так", – написав він.

Журналістка Яніна Соколова підкреслила, що українці не орки. Тому подібним написам не місце на державній будівлі.

"Я люблю сучасне мистецтво. У музеї. Але не на стінах Офісу президента України. Ми не орки. Ми – громадяни демократичної країни" , – написала вона.

Засудив поведінку протестувальників і політолог Сергій Таран. На його думку, мирні методи тиску на владу ще не вичерпано.

"Такі речі маргіналізують протест. А маргіналізація протесту – в інтересах влади. Звісно, якщо вибіркове правосуддя буде і надалі нормою в Україні, це спонукатиме все більше громадян до радикальних дій" , – додав він.

За словами народного депутата Богдана Яременка, подібні акції не тільки не допоможуть Стерненку, але ще більше погіршать його становище.

"Ті, хто організовував вчорашні неподобства на Банковій не мають до Стерненка жодної симпатії. Схема, за якою президента Зеленського намагалися втягнути в справу Стерненка, технологічно нескладна, зрозуміла та ефективна. Але має один ґандж – у ній сам Стерненко має стати жертвою режиму. Без цього схема не працює", – вважає він.

Але більшість користувачів соцмереж засудили дії мітингувальників.

"Соромно..."

"Дуже х*рова історія. Нівелювання інституту. Нищення українських державних символів. Малювання свастики на державній будівлі..."

"Перейменувати на вулицю Панкова – і всіх справ..."

Такі думки українців.

Чи буде "велика війна" з Росією і чи готові сьогодні українці вбивати за Батьківщину? Про це наш оглядач Олександр Панченко (він же влогер-пенсіонер Дід Панч) поспілкувався з молоддю в новому випуску свого ютуб-шоу.

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