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"Ми не визнаємо": у Зеленського готують "відповідь" на рішення суду щодо Тупицького

14 липня 2021 15:50

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Подоляк впевнений, що президент діяв законно і в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення скандального судді

У Зеленського з Тупицьким нове протистояння

У Зеленського з Тупицьким нове протистояння

Після того, як Верховний Суд скасував указ президента Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду, в Офісі президента заявили, що подаватимуть апеляцію на це рішення. Про це радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів нам у коментарі.

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"Безумовно, буде подана апеляція на це рішення Верховного Суду. Безумовно, це рішення Верховного Суду ми не визнаємо у будь-якому разі. Безумовно, президент не допустить знищення судової реформи", – сказав він.

Подоляк упевнений, що Зеленський діяв законно і в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького.

Радник глави ОПУ вважає, що насправді сьогоднішнє рішення Верховної Суду спрямовано проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Без цих законів корупцію в судовій гілці влади України неможливо перемогти. З цими законами у корумпованих суддів просто немає шансів зберегти вплив. Саме тому Верховний Суд намагається захистити корупційну систему. І щоб реалізувати цей сценарій, у тому числі знадобився Тупицький – і саме в Конституційному Суді. Я б рекомендував також звернути увагу на вчорашнє звернення пана Монича, голови Ради суддів України, який закликав депутатів не підтримувати судову реформу і, зокрема, реальне очищення Вищої ради правосуддя. Сьогодні підключився вже і Верховний Суд", – пояснив він.

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За його словами, Тупицького намагаються повернути, щоб він організував знищення судової реформи у той же антиконституційний спосіб, яким була знищена, наприклад, кримінальна відповідальність за брехню у деклараціях.

Нагадаємо, 27 березня глава держави скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Зеленський зазначив, що зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок. 29 березня Тупицький оскаржив у Верховному Суді указ президента.

Представник президента в Конституційному Суді народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський пояснював, що в цій ситуації Зеленський діяв "абсолютно в межах повноважень", оскільки президент має право скасовувати президентські акти.

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