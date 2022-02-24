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СЬОГОДНІ Новини України

Ми вводимо воєнний стан на всій території країни – Зеленський

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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24 лютого, 06:44
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Президент закликав, наскільки можливо, залишатися вдома
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Спілкуватися можна буде навіть без інтернету та Мережі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Росія здійснює удари по військовій інфраструктурі України, по наших прикордонних загонах, а в багатьох містах чутно вибухи – про це у терміновому повідомленні говорить президент України Володимир Зеленський.

"Ми вводимо воєнний стан по всій території нашої країни. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. За можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, працює армія, працює весь військовий сектор України", – закликав Зеленський.

Важливо зараз, наскільки можливо, залишатися вдома. Зеленський обіцяє виходити із повідомленнями регулярно.

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Президент України щойно провів переговори із президентом США Джо Байденом. США та європейські партнери вже готують підтримку.

"Ми всіх переможемо, тому що ми – Україна. Слава Україні!", – каже президент.

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