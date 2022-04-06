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"Ми ж цивілізовані люди": голова Чернігівщини звернувся до водіїв

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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6 квітня, 11:59
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Чаус закликав поважати один одного і під час дорожнього руху
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус звернувся до водіїв з проханням дотримуватися правил дорожнього руху.

Він записав нове відеозвернення і опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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"Шановні водії, які їздять населеними пунктами Чернігівської області, особливо місцеві водії! Я дуже прошу, давайте дотримуватися правил дорожнього руху. Дуже швидко комунальники всіх міст та містечок Чернігівщини розчистять всі дороги. Вони вже це роблять активно, тому що, слава Богу і ЗСУ, у нас тихо останні дні, і маємо розпочинаємо жити за правилами. Адже ми цивілізовані люди. Тому сьогодні Нацполіція отримала завдання зробити всі дорожні знаки відповідно до маршрутів пересування, особливо там, де є барикади певні, де є обмеження руху. На це нам потрібно кілька днів", – сказав Чаус.

Також він попросила водіїв дотримуватися швидкісного режиму руху та дотримуватися правил проїзду.

"Давайте поважати один одного. Велике спасибі всім за витримку. Чергове спасибі волонтерам. Ви – круті. Ви найкращі. Бережіть себе. Ми працюємо. Вірю в Бога та в Збройні Сили України!" – підсумував голова Чернігівської ОВА.

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Раніше ми повідомляли, що ЗСУ звільнили три населені пункти Чернігівської області.

Також нагадаємо, у Чернігівській області росіянин коригував ворожі обстріли та "здавав" місцевих жителів окупантам.

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