М'яка українізація до 2030 року. Як за 9 років всі заговорять українською?

Українська мова як державна застосовуватиметьсяу всіх сферах суспільного життя – це передбачає концепція програми з розвитку мови, яка розрахована на 9 років: з 2022 до 2030 року.
Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко в Telegram-каналі.
Він зазначив, що міністерство дотримується м'якої українізації з довготривалим ефектом.
"Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розказувати іншим", – додав міністр.
Програма, зокрема, включає:
- обов'язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування в робочий час;
- запуск курсів з вивчення української мови;
- поліпшення якості викладання державної мови в навчальних закладах;
- підтримку і популяризацію української мови за кордоном;
- сприяння проведенню наукових досліджень в сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;
- підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій;
- стимулювання дублювання на українську мову творів класики світового кінематографа;
- підтримку книговидавничої справи в Україні.
До речі, в Україні поки можна вибирати мову при здачі іспиту для вступу до вузів, але з 1 січня 2025 року українська стане обов'язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.