М'яка українізація до 2030 року. Як за 9 років всі заговорять українською?

Потрібно сприяти появі бажанню читати, дивитися, розмовляти і співати українською, вважає Ткаченко

Українська мова як державна застосовуватиметьсяу всіх сферах суспільного життя – це передбачає концепція програми з розвитку мови, яка розрахована на 9 років: з 2022 до 2030 року.

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Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко в Telegram-каналі.

Він зазначив, що міністерство дотримується м'якої українізації з довготривалим ефектом.

"Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розказувати іншим", – додав міністр.

Програма, зокрема, включає:

обов'язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування в робочий час;

запуск курсів з вивчення української мови;

поліпшення якості викладання державної мови в навчальних закладах;

підтримку і популяризацію української мови за кордоном;

сприяння проведенню наукових досліджень в сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;

підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій;

стимулювання дублювання на українську мову творів класики світового кінематографа;

підтримку книговидавничої справи в Україні.

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До речі, в Україні поки можна вибирати мову при здачі іспиту для вступу до вузів, але з 1 січня 2025 року українська стане обов'язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.