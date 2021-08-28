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На "Антонові" працюють над створенням нового літака: коли буде готовий

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 серпня, 22:07
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Раніше подібні моделі випускали в Польщі, але через час виробництво було зупинено
Держпідприємство приступає до відновлення робіт з легкої авіації. Фото: колаж "Сьогодні"
Держпідприємство приступає до відновлення робіт з легкої авіації. Фото: колаж "Сьогодні"

Українці через 2-3 роки зможуть побачити новий вітчизняний літак, зроблений на базі АН-38. Держпідприємство приступає до відновлення робіт з легкої авіації на базі існуючих літаків АН-28 і АН-38.

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Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на гендиректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

Як він відзначає, зацікавлена американська компанія Legacy. ДП "Антонов" також веде переговори з "Мотор Січ", яка пропонує свій двигун на новий літак.

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"Це дає можливість розширити потенційний ринок для нової машини. І я впевнений, що в найближчі 2-3 роки ви побачите, що такий літак буде створений. Всі кинулися в нішу великих літаків, пасажирських або транспортних, або зовсім маленьких – 1-2 місних, ніж, до речі, займається і наш колишній співробітник Юрій Яковлєв. А ось літак тієї розмірності, про яку я говорю, зараз не виготовляється", – сказав Сергій Бичков.

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Раніше подібні моделі випускали в Польщі, але через час виробництво було зупинено. Тому держпідприємство вирішило взятися за реалізацію даного проекту.

Літаки "Антонова" хочуть збирати в Канаді

Для випуску літаків на міжнародних ринках ДП "Антонов" створив дочірнє підприємство "Антонов-Канада" в провінції Квебек (Канада).

У компанії "Антонов-Канада" планують організувати остаточну збірку моделі Ан-74ТК-200. Потім ці літаки хочуть продавати, зокрема, і в Північну Америку.

Як заявили в "Укроборонпрому", один з головних недоліків літака – залежність від компонентів, вироблених в Росії (ці деталі застаріли і не дозволяють отримати сертифікацію на американських і європейських ринках).

Раніше Міністерство оборони і ДП "Антонов" підписали меморандум про співпрацю в будівництві літаків для потреб Збройних сил України.

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Як повідомлялося, "Антонов" випустив новий літак без російських комплектуючих, їх замінили американські корпорації.

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