Проти Арестовича порушили кримінальну справу в Білорусі: подробиці

Радника голови ОП запідозрили у закликах до тероризму

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Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти радника глави Офісу президента Олексія Арестовича. Про це повідомляє Генпрокуратура Білорусі.

Арестовича звинувачують у тому, що нібито в одному зі своїх відеороликів він закликав до "вчинення актів тероризму та диверсій на об'єктах Білоруської залізниці, вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь".

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Для організації попереднього розслідування кримінальну справу направлено до Слідчого комітету Республіки Білорусь.

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