На Бахмутці окупанти поранили бійця ЗСУ і нарвалися на удар у відповідь

Неподалік населеного пункту Причепилівка Луганської області російські окупанти порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ з підствольних гранатометів і стрілецької зброї – один український військовий отримав кульове поранення.
Про це сьогодні, 3 березня, оперативно-тактична група "Північ" повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я військового задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь, йдеться в повідомленні.
Довідка: хутір Причепилівка розташований за кілька кілометрыв на північ від траси "Бахмутка", яка зв'язує український Сєвєродонецьк і окупований противником Луганськ, і за яку ЗСУ і бойовики т.зв. "ЛНР" вели запеклі бої восени 2014 року.
Нагадаємо, окупаційна влада так званої "ДНР" дозволила бойовикам відкривати вогонь по позиціях ЗСУ. Причиною такого рішення стало нібито порушення режиму тиші з української сторони.
У відповідь на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук висловив протест у зв'язку з відмовою бойовиків від перемир'я на Донбасі.
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