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На Бахмутці окупанти поранили бійця ЗСУ і нарвалися на удар у відповідь

3 березня, 22:56

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Бойовики обстріляли наші позиції в біля хутора Причепилівка

Неподалік населеного пункту Причепилівка Луганської області російські окупанти порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ з підствольних гранатометів і стрілецької зброї – один український військовий отримав кульове поранення.

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Про це сьогодні, 3 березня, оперативно-тактична група "Північ" повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я військового задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь, йдеться в повідомленні.

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Довідка: хутір Причепилівка розташований за кілька кілометрыв на північ від траси "Бахмутка", яка зв'язує український Сєвєродонецьк і окупований противником Луганськ, і за яку ЗСУ і бойовики т.зв. "ЛНР" вели запеклі бої восени 2014 року.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої "ДНР" дозволила бойовикам відкривати вогонь по позиціях ЗСУ. Причиною такого рішення стало нібито порушення режиму тиші з української сторони.

У відповідь на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук висловив протест у зв'язку з відмовою бойовиків від перемир'я на Донбасі.

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поранені обстріли бахмутка жолобок втрати ЗСУ

Джерело: Сьогодні

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