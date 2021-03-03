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На Банковій хочуть перевірити гучні вироки ветеранам АТО на юридичну чистоту

3 березня, 20:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Зеленського кажуть, що не можна застосовувати закони мирного часу до оцінки подій на Донбасі

Після низки резонансних кримінальних справ та вироків, пов'язаних із ветеранами війни на Донбасі, в Офісі президента вирішили розробити механізм з аналізу таких рішень.

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Як повідомляє пресслужба Банкової, в суспільстві є запит на справедливість у судах.

В Офісі президента не виключають, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які сталися в умовах збройної агресії Росії.

Тому на Банковій хочуть перевірити юридичну чистоту всіх прийнятих рішень і обставин відповідних справ, а також того, чому люди піддалися несправедливому переслідуванню або не отримали належного захисту від держави.

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Також пропонується ініціювати вивчення кримінальних проваджень, які розпочаті з 2014 року за фактами нападів на громадських діячів і досі не завершені встановленням усіх винних.

"Якщо починаючи з 2014 року були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо розпочиналися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян, але блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це має отримати належну відповідь від держави", – йдеться в повідомленні.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що вже 15 місяців перебуває за ґратами ветеран АТО Андрій Антоненко (Ріфмастер), якого звинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Цікаво, що в справі стався поворот: колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар опублікував аудіозаписи, які свідчать про причетність КДБ Білорусі до вбивства журналіста.

Відео: Сьогодні

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суд вирок резонансна справа ветеран АТО решение суда Офіс президента

Джерело: Сьогодні

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