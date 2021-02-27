На Банковій мітингують під круту музику: список треків

Сьогодні, 27 лютого, біля Офісу президента проходила акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Зараз його прихильники рушили колоною до Офісу генпрокурора.

Реклама

Мітинг супроводжується гучною музикою, яка лунає з колонок, встановлених на позашляховику.

"Сьогодні" склали список пісень, які грали на Банковій.

1. Modulations – Boy Harsher

Реклама

2. Headcheese Heartthrobe – bb eye

3. Oakmoss and Amber – Teen Daze

Реклама

4. Future Club – Pertubator

5. Gesaffelstein – Viol

6. DAF – Als wär & # 39; s das letzte Mal (Boys Noize Remix)

Реклама

Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

Після винесення вироку відбулися сутички соратників засудженого з поліцією. Протестувальники блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти Стерненка в СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама