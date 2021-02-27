На Банковій мітингують під круту музику: список треків

Сьогодні, 27 лютого, біля Офісу президента проходила акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Зараз його прихильники рушили колоною до Офісу генпрокурора.
Мітинг супроводжується гучною музикою, яка лунає з колонок, встановлених на позашляховику.
"Сьогодні" склали список пісень, які грали на Банковій.
1. Modulations – Boy Harsher
2. Headcheese Heartthrobe – bb eye
3. Oakmoss and Amber – Teen Daze
4. Future Club – Pertubator
5. Gesaffelstein – Viol
6. DAF – Als wär & # 39; s das letzte Mal (Boys Noize Remix)
Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.
Після винесення вироку відбулися сутички соратників засудженого з поліцією. Протестувальники блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти Стерненка в СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети.
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