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На Банковій мітингують під круту музику: список треків

27 лютого, 14:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Музика грає з колонок позашляховика

Сьогодні, 27 лютого, біля Офісу президента проходила акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Зараз його прихильники рушили колоною до Офісу генпрокурора.

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Мітинг супроводжується гучною музикою, яка лунає з колонок, встановлених на позашляховику.

"Сьогодні" склали список пісень, які грали на Банковій.

1. Modulations – Boy Harsher

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2. Headcheese Heartthrobe – bb eye

3. Oakmoss and Amber – Teen Daze

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4. Future Club – Pertubator

5. Gesaffelstein – Viol

6. DAF – Als wär & # 39; s das letzte Mal (Boys Noize Remix)

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Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

Після винесення вироку відбулися сутички соратників засудженого з поліцією. Протестувальники блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти Стерненка в СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети.

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Київ музика акція мітинг Банкова стерненко Офіс президента
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