Знову "червона зона"? На Буковині погіршується ситуація з коронавірусом

У дитячій лікарні лікуватимуть дорослих з COVID-19, каже голова ОДА

У Чернівецькій області склалася загрозлива ситуація з поширенням коронавірусу, а в лікарнях закінчуються ліжка для лікування хворих на COVID-19.

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Про це голова ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на Буковині щодня зростає кількість госпіталізацій.

"Ситуація, яка складається з поширенням коронавірусу в області, загрозлива. Щодня зростає кількість осіб, у яких діагностують коронавірус, у нас вже 400 чоловік. Такого не було в нашій області, щоб кожен день госпіталізували понад 100 осіб", – сказав він.

Осачук підкреслив, що медична система області вперше за весь час пандемії піддалася такому навантаженню.

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"Така велика кількість навантаження на нашу медичну систему вперше, адже ми постійно збільшували кількість ліжок. Якщо раніше завантаження було 50% від 900, то тепер у нас 50% від 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусу", – пояснив голова ОДА.

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Відео: Facebook

Однією з "гарячих точок" є Чернівці. Також складна ситуація з COVID-19 спостерігається у низці районів області.

"У нас критична ситуація в міських лікарнях. Ми готові приймати хворих з Чернівців у Новоселицькій ЦРЛ та Герцаївській ЦРЛ. Ми готові повністю перепрофілювати лікарні, які надаватимуть допомогу лише хворим на коронавірус. Ми перепрофілювали дитячу лікарню для лікування дорослого населення", – заявив Осачук.

Нагадаємо, через критичну ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на Прикарпатті посилять карантин. З 22 по 28 лютого в області буде встановлено "червоний рівень" епідеміологічної небезпеки.

Також повідомлялося, що 17 лютого Кабмін прийняв рішення про запровадження в Україні адаптивного карантину з 22 лютого до 30 квітня.

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