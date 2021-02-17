Знову "червона зона"? На Буковині погіршується ситуація з коронавірусом

У Чернівецькій області склалася загрозлива ситуація з поширенням коронавірусу, а в лікарнях закінчуються ліжка для лікування хворих на COVID-19.
Про це голова ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, на Буковині щодня зростає кількість госпіталізацій.
"Ситуація, яка складається з поширенням коронавірусу в області, загрозлива. Щодня зростає кількість осіб, у яких діагностують коронавірус, у нас вже 400 чоловік. Такого не було в нашій області, щоб кожен день госпіталізували понад 100 осіб", – сказав він.
Осачук підкреслив, що медична система області вперше за весь час пандемії піддалася такому навантаженню.
"Така велика кількість навантаження на нашу медичну систему вперше, адже ми постійно збільшували кількість ліжок. Якщо раніше завантаження було 50% від 900, то тепер у нас 50% від 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусу", – пояснив голова ОДА.
Однією з "гарячих точок" є Чернівці. Також складна ситуація з COVID-19 спостерігається у низці районів області.
"У нас критична ситуація в міських лікарнях. Ми готові приймати хворих з Чернівців у Новоселицькій ЦРЛ та Герцаївській ЦРЛ. Ми готові повністю перепрофілювати лікарні, які надаватимуть допомогу лише хворим на коронавірус. Ми перепрофілювали дитячу лікарню для лікування дорослого населення", – заявив Осачук.
Нагадаємо, через критичну ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на Прикарпатті посилять карантин. З 22 по 28 лютого в області буде встановлено "червоний рівень" епідеміологічної небезпеки.
Також повідомлялося, що 17 лютого Кабмін прийняв рішення про запровадження в Україні адаптивного карантину з 22 лютого до 30 квітня.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
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