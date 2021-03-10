На що Гордон натякає: версії експертів про те, що засмутить українців 15 березня

Основна версія в тому, що в понеділок з'явиться розслідування Bellingcat про спецоперацію СБУ проти ПВК Вагнера. Але є й інші версії

Дмитро Гордон пообіцяв важкий день українцям 15 березня. І немало всіх спантеличив тим, що нічого не уточнив. "Всі, кому треба, знають", – сказав Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24". "Я думаю, що інформація, яка буде озвучена 15 березня, стане історичною для України, і у вівторок ми це будемо обговорювати", – заявив Гордон.

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"Сьогодні" поцікавився у політологів, на що натякає Гордон. Найпоширеніша версія у експертів одна. Вона в тому, що 15 березня вийде розслідування Bellingcat по Україні .

З жахом чекають розслідування Bellingcat

"Швидше за все Гордон намагається розіграти інтригу стосовно розслідування Bellingcat. Cейчас багато крутиться навколо цього розслідування, в якому можуть звинуватити Офіс президента України. На це, принаймні, натякають опоненти влади", – вважає директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

Такої ж думки дотримуються й інші політологи. Всі одностайні, що Гордон натякає на це розслідування.

"Швидше за все мова про розслідування Bellingcat", – підтверджує "Сьогодні" директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

А на думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, Гордон спеціально нічого не уточнює. Витримує драматичну паузу.

"Діма [Гордон. – "Сьогодні] вміє це все подати. Треба враховувати драматургію телеефіру. Він на межі політолгіі і конспірології. Тому і глядабельність велика. Так що швидше за все натяк тут на фільм Грозєва [Христо Грозєв, журналіст-розслідувач Bellingcat], – каже Карасьов.

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Про що буде фільм

Ймовірно, фільм буде присвячений спецоперації СБУ із затримання співробітників російської приватної військової компанії Вагнера (Група Вагнера, ПВК Вагнера), яку звинувачують у серії злочинів у період активної фази війни на Донбасі.

Нібито СБУ планувала заманити вагнерівців на переговори з замовником у Туреччині. Літак з бійцями ПВК повинен був здійснити аварійну посадку в Києві. Там члени ПВК були б затримані.

Однак щось пішло не так. Тому загін ПВК Вагнера був у липні 2020 затриманий білоруськими силовиками в передмісті Мінська. Президент Лукашенко навіть заявив, що цей загін був направлений у Білорусь для дестабілізації ситуації напередодні виборів президента цієї країни. Пізніше Лукашенко видав найманців Росії.

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Незабаром історія з СБУ спливла у ЗМІ. Її також почали активно коментувати політики з "Європейської солідарності". За їхніми твердженнями, спецоперація СБУ із затримання вагнерівців провалилася, тому що хтось злив владі Білорусі інформацію про неї.

СБУ тоді зробила заяву про те, що спецоперація проти вагнерівців не готувалася. Однак у вересні 2020 року депутат Володимир Ар'єв опублікував низку документів, які могли викликати сумніви в щирості заяв керівництва СБУ.

"Не бабахне" – яку реакцію очікують експерти

Наскільки прав Гордон, стверджуючи, що новина 15 березня сколихне суспільство – питання дискусійне.

"Тема довгограюча. Скоро буде рік цим подіям. І вона не бабахне. Психологічно багато людей до цієї теми звикли. Є інтерес, але потрясіння може не бути, – вважає Вадим Карасьов. – По-друге, все-таки була збита хвиля місяці три тому, коли керівники спецслужб зробили заяву з того приводу. У тому числі колишні керівники, наприклад, Валентин Наливайченко".

На думку Карасьова, в ситуації є ряд сумнівних моментів:

це не дані розвідки союзників України, наприклад, ЦРУ або Мі-6. А всього лише журналістське розслідування, яке, за законом жанру, має загострювати кути, демонструвати явний конфлікт;

результати розслідування Bellingcat можуть виявитися зовсім іншими;

особиста вигода і амбіції не грали в цій справі роль, рішення в будь-якому випадку приймалися в інтересах держави.

"Моя версія така. Якщо таке і було, то це звичайно було пов'язано з тим, що якраз напередодні подій з ПВК Вагнера була досягнута домовленість про перемир'я на Донбасі. 27 липня ця домовленість була досягнута, і вона проіснувала аж до кінця січня. І очевидно, що команда влади робила серйозну ставку на це перемир'я. Після нього вони розраховували на повноцінний перезапуск Мінського процесу з урахуванням українського бачення. І, звичайно, історія з ПВК Вагнера спрацювала б так, що все б зірвалося. Тобто я допускаю, вони могли прийняти непросте рішення. Але не факт, що вони його прийняли і все було саме так", – говорить Вадим Карасьов.

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Про те, що навіть якщо розслідування виставить провідних політиків у критичному світлі, особливого резонансу воно не викличе, говорять і інші експерти. Зокрема, і Володимир Фесенко вважає, що момент упущений.

"Я теж сумніваюся, що бабахне. Якби все це сталося до санкцій проти Медведчука, то ефект був би більшим. До того ж це продовження скандалу, а не його початок. Максимум, будуть нові подробиці", – вважає Володимир Фесенко.

Чим відома ПВК Вагнера

Вважається, що ПВК Вагнера – фактично позаштатний підрозділ Міноборони РФ. Про існування цієї ПВК стало відомо у 2014 році. Тоді ж стало відоме прізвище її керівника – Дмитро Уткін, офіцер спецназу ГРУ, полковник запасу. Саме у нього на Донбасі був позивний "Вагнер", звідси і назва структури.

Колишній шеф СБУ Василь Грицак так охарактеризував ПВК Вагнера: "Це таємний загін позаштатних вбивць головного управління генштабу ВС РФ".

За даними СБУ, вагнерівці винні в цілій низці злочинів на Донбасі і в Криму. Так, вони брали участь у роззброєнні підрозділів збройних сил України під час окупації півострова. Також вагнерівці вели бойові дії на Донбасі, прикидаючись місцевими шахтарями і трактористами. Зокрема, відзначилися в аеропорту Луганська і в районі Дебальцевого.

Ймовірно, ПВК Вагнера причетна до вбивств українських військових і мирних жителів. А ще бійців цієї компанії підозрюють в ліквідації ватажків банд сепаратистів.

Україна – не єдине місце, де відзначилася ПВК. Ось кілька гарячих точок:

Сирія, 2015 – перший і другий штурм міста Пальміра. Захоплення нафтових і газових родовищ

– перший і другий штурм міста Пальміра. Захоплення нафтових і газових родовищ Тренування місцевих збройних формувань у Судані і Центральноафриканській Республіці, 2017

Лівія, 2018-2020 – брали участь у бойових діях сепаратиста генерала Халіфи Хафтара проти лівійського уряду.

У складі ПВК Вагнера воюють і громадяни України. У тому числі жителі анексованого Криму.

За даними СБУ, ПВК фінансується за рахунок Міноборони РФ і російського бізнесмена, ресторатора (мережа Сoncord Catering, ресторан New Island) і медіамагната ("Федеральне агентство новин", "Фабрика медіа") Євгена Пригожина, якого ще називають "кухарем Путіна".

Є відомості про тренувальний табір ПВК Вагнера – на військовій базі біля хутора Молькіно в Краснодарському краї в безпосередній близькості від розташування 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ Міноборони РФ .



Що це за Bellingcat і звідки взялася назва

Bellingcat – британський проєкт журналістських розслідувань. Заснований у 2014 році журналістом і блогером Еліотом Хіггінсом. Розслідування цього видання в основному стосуються гарячих точок, зони військових дій.

Критики проєкту стверджують, що Bellingcat – не незалежна група журналістів. Вона, можливо, співпрацює зі спецслужбами Великої Британії.

З іншого боку, журналісти часто співпрацюють з силовими органами і спецслужбами. Це дозволяє отримати доступ до закритої і навіть секретної інформації.

Елліот Хіггінс, засновник Bellingcat. Фото: en.wikipedia.org

Найзнаменитіші розслідування Bellingcat:

* У квітні 2014 були опубліковані докази застосування в Сирії режимом Асада хімічної зброї проти мирного населення, в тому числі дітей.

* У липні 2014 Росія офіційно заявила, що українські збройні сили збили літак Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. Як доказ Росія представила знімки, зроблені з супутника. На них було видно інший літак, що наближався до MH17 і відкрив по ньому вогонь. Як стверджувала Росія, це був український військовий літак. Bellingcat довів, що ці знімки – фальшивка. Журналісти помітили, що на борту Boeing-777 відсутнє лого авіакомпанії "Малайзіан Ейрлайнс". А також розташування хмар над ландшафтом ідентично знімку Google Maps.

* У листопаді 2014 Bellingcat виявив походження комплексу "Бук", яким був збитий літак MH17. Цей "Бук" перебував на озброєнні 53-ї бригади ППО ЗС РФ у Курську.

* У червні 2018 встановили особи двох громадян РФ, які, ймовірно, були причетні до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля газом "Новачок".

* Опублікували (разом з NYT) 8 січня 2020 відео, з якого однозначно випливало, що літак МАУ PS752 при зльоті з аеропорту Тегерана був збитий іранськими ракетами.

* У грудня 2020 встановили співробітників російських спецслужб, які, ймовірно, організували отруєння Навального. Одному з цих співробітників Навальний подзвонив, назвавшись ім'ям високопоставленого російського чиновника, і випитав деякі подробиці власного отруєння.

Назва Bellingcat – це звернення до англійської казки про мишей, які боялися кота. Вони придумали, що добре б надіти коту на шию дзвіночок (bell), щоб чути дзвін під час його наближення. Ідея всім мишам сподобалася. Але як саме надіти дзвіночок, вони так придумати і не змогли.



Санкції Коломойського і справа Стерненка – інші версії подій 15 березня

1. Нові санкції, які приймуть на засіданні РНБО. Наприклад, санкції України проти Коломойського.

Засідання РНБО намічено на п'ятницю, 12 березня. Можливо, там приймуть якісь рішення, які можуть всіх шокувати? І вони наберуть чинності саме з понеділка (15 березня). Можливо, Україна введе санкції проти Коломойського слідом за Америкою?

Руслан Бортник вважає цю версію малоймовірною. На його думку, тема засідання РНБО буде іншою:

"Багато дій, які зараз відбуваються, закручування гайок – це профілактика результатів, громадської реакції, які можуть виникнути після оприлюднення цього розслідування. Засідання РНБО 12 березня, можливо, теж буде цьому присвячене".

2. Нова війна на Донбасі

Багато політологів і експертів зараз очікують загострення на Донбасі. Переговори у Мінському форматі зайшли в глухий кут, це визнають усі сторони. У ТГ-каналах називають терміни наступу і можливі наслідки. Але експерти не впевнені, що це так. Термінів наступу Гордон знати не може.

"Буде розчарування для суспільства – так говорить Гордон. Якби мова йшла про розчарування для держави, тоді можна було б говорити про зрив Мінських переговорів, загострення в зоні бойових дій і так далі. Але для суспільства – тут важливіші морально-психологічні аспекти. Так що ця версія малоймовірна", – зазначає Вадим Карасьов.

3. Справа Стерненка

Громадські активісти, які захищають Стерненка, збираються на безпрецедентну акцію протесту перед Шевченківським судом Києва, який повинен змінити запобіжний захід Стерненку на час розгляду апеляції. Якщо суд залишить одеського активіста під вартою, це може призвести до вуличних сутичок і широкого громадського резонансу. Раніше суд Приморського району Одеси засудив Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі.

Але проблема в тому, що суд по Стерненку намічений не на 15 березня, а на 16. Відповідно, малоймовірно, щоб справа була пов'язана з ним.

4. Нічого не буде, Гордон просто піариться

Політологи, опитані "Сьогодні", одностайні: Гордон дійсно любить піаритися. А буває, він взагалі жартує і розігрує людей. Але не цього разу. Тому що цього разу в його словах занадто багато конкретики.

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