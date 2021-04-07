Контракт на мільярд гривень – що відомо про вакцину CoronaVac, яку привезли в Україну, але не можуть використовувати

ВООЗ схвалила застосування китайської вакцини лише в екстремальних випадках, але її вже використовують у 28 країнах

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні, яка і так йшла надзвичайно повільно, останніми днями взагалі застопорилася. У Київській області третій день поспіль – 0 щеплень. Причина: немає вакцини, Індія припинила постачання Covishield.

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Тим часом на українських складах лежить вакцина китайського виробництва – CoronaVac. Вона доставлена в Україну майже два тижні тому. 215 тис. доз препарату надійшли ще 26 березня. Вакцина пройшла реєстрацію в Україні, її можна використовувати.

Але постачальник все ще не надав документи на препарат – і його не можуть прийняти. Що відбувається – розбирався сайт "Сьогодні".

Компанія "Лекхім" привезла в 3 рази менше вакцин, ніж зобов'язалася

Вакцина вже в Україні, але застосовувати її не дозволяють. Постачальник "Лекхім" вже два тижні не може надати документи на препарат.

Компанія повинна була подати всі документи на держпідприємство "Медичні закупівлі України" за три дні до моменту доставки. Під цими вимогами постачальник підписався ще в кінці грудня 2020-го. "Лекхім" повинен був подати такі документи:

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щодо серії продукції;

реєстраційне посвідчення;

сертифікат походження від виробника;

відомості про прекваліфікації ВООЗ або реєстраційне посвідчення однієї з країн (Китай);

Реклама документи, які підтверджують дотримання холодового ланцюжка.

Але на підприємстві "Медичні закупівлі" ще 24 березня заявили, що препарати надійшли без документів. Прийняти їх не можна. З того часу нічого не змінилося. Китайська вакцина так само не оформлена належним чином. Разом з тим, у "Лекхімі" не хочуть це коментувати.

/ Фото: REUTERS

"Лекхім" – українська фармацевтична компанія. Заснована в 1992, багато років спеціалізувалася на виробництві генериків. Тобто, ліків, ідентичних за складом дорогим запатентованим препаратам (це законний бізнес). На тому, щоб постачання вакцини CoronaVac Sinovac здійснював "Лекхім", наполягала китайська сторона. А саме, китайська фармакологічна компанія Sinovac Biotech.

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Про це ще в грудні повідомляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Вартість контракту з Китаєм становить 964,3 млн грн за 1,9 млн доз. Всю суму МОЗ перерахував "Лекхіму" відразу єдиним платежем. Власником "Лекхіму" є Валерій Печаєв – соратник колишнього міністра охорони здоров'я часів Віктора Януковича, Раїси Богатирьової.

За договором, "Лекхім" повинен був завести ще 6 березня 700 тис. з 1,9 млн доз. Замість цього привіз 215 тис. доз. тепер за договором підприємство повинно заплатити пеню за недотримання термінів та умов договору за кожен день прострочення. Чому постачальник не подає документи, поки ніхто не може пояснити.

CoronaVac показала хорошу ефективність

Поки про ефективність можуть говорити випробування вакцини CoronaVac в окремих країнах. Вакцина тестувалася в Бразилії, Туреччині та Індонезії.

Випробування показали різну ефективність:

78% показали випробування в Бразилії. Пізніше з'ясувалося, що ця ефективність не порахували випадки, коли після вакцинації людина могла перенести коронавірус у легкій формі. Якщо враховувати і легкі симптоми, то ефективність знижується до 50,4%;

83,5% ефективності показали остаточні результати III фази в Туреччині, опубліковані 3 березня 2021-го;

65,3% показали підсумки випробувань фази III в Індонезії.

Ефективність кожного дослідження змінюється залежно від того, як проводиться клінічне випробування, пояснюють у бразильському інституті Бутантан. Критерії самого дослідження можуть відрізнятися в кожній країні, а також фактори, як кількість добровольців, рівень контакту з вірусом, яким способом монтувалися симптоми під час дослідження – це все впливає на відмінність в результатах.

Мікробіолог Володимир Широбоков упевнений, що всі бюрократичні питання найближчим днями владнають. Вакцину почнуть використовувати.

Схвалена у 28 країнах, хоча і не підтверджена ВООЗ

Попри те, що компанія Sinovac не оприлюднювала докладних звітів досліджень, вакцина схвалена для використання в Китаї.

Бразилія планує отримати більше 130 млн доз вакцин.

Мексика замовила 20 млн доз CoronaVac.

Туреччина вже провакциновала 10,7 млн людей вакциною. Країна підписала з Sinovac контракт на постачання 100 млн доз. На початку січня президент Туреччини Реджеп Ердоган сам прищепився CoronaVac.

Албанія почала вакцинувати CoronaVac з 28 березня. Країна отримала 192 тис. доз від Туреччини.

Боснія теж отримала вакцину від Туреччини – 30 тис. доз.

Азербайджан планує отримати 4 млн доз вакцин. Вакцинацію країна почала ще наприкінці січня.

Крім цього вакцину схвалили Болівія, Чилі, Колумбія, Еквадор, Парагвай, Уругвай, Камбоджа, Китай, Гонконг, Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Домініканська Республіка, Сальвадор, Бенін, Джібуті, Південна Африка, Туніс, Зімбабве, Фіджі.

Однак вакцину ще остаточно не схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. ВООЗ оцінює вакцину, як засіб для екстреного застосування. Орієнтовно оцінка завершиться в середині квітня, повідомляє організація. Але попередньо в ВООЗ заявили, дані CoronaVac говорять про те, що препарат відповідає вимогам ВООЗ з ефективності.

"Інформація, якою компанія поділилися публічно на засіданні минулого тижня, однозначно вказує на те, що вони мають рівні ефективності, які відповідають вимогам, які ВООЗ просила по цій вакцині", – заявив голова експертної групи ВООЗ Алехандро Кравіото.

Поки вакцину CoronaVac затримують, у регіонах закінчуються запаси CoviShield. Протягом останніх трьох днів нікого не вакцинували у Київській області. Зараз регіон чекає передачу вакцин з Харківської області. Про нульові залишки вакцини відзвітували ще вісім регіонів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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