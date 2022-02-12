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На Дніпрі ледь не потонули одночасно 200 рибалок: що сталося

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 лютого, 15:02
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На річці відкололася крижина, діставати людей довелося рятувальникам
На льдине рыбачили до 200 человек.
На льдине рыбачили до 200 человек. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Черкаській області неподалік села Москаленки, Золотоніського району сталася надзвичайна подія. На річці Дніпро відкололася крижина, на якій перебували близько 200 рибалок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Близько сотні людей самостійно пішки дісталися берега, інших доправили до суші двома риболовецькими баркасами.

"В акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок", - повідомили рятувальники.

Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було.

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Правила поведінки на льоду

  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
  • переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
  • забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
  • не вживайте спиртні напої біля водойм;
  • пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.

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