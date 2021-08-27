На Донбасі бойовики знову обстрілюють ЗСУ – поранений український військовий

Бійця з вогнепальним пораненням госпіталізували до медзакладу

Бойовики знову порушують перемир'я/Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом минулої доби, 26 серпня, на Донбасі окупанти тричі порушили режим припинення вогню – бойовики поранили українського військового.

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Про це повідомляє пресцентр ООС.

Бойовики стріляли:

Поблизу населеного пункту Оріхове з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки з мінометів 82-го калібру.

В районі Новолуганського зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів постраждав український боєць, його з вогнепальним пораненням госпіталізували. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські військові на обстріли російсько-окупаційних військ відкривали вогонь у відповідь. А про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

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Станом на 7-му годину ранку 27 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Також Гордон розповів, коли ЗСУ на Донбасі почнуть наступ.