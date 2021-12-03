На Донбасі загострення. Бойовики поранили ще одного українського військового

На Донбасі третій день поспіль бойовики влучають у українських військових. 1 грудня від дій окупантів загинув 22 річний солдат ЗСУ, а вчора та сьогодні поранення отримали ще двоє військових.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Ситуація 3 грудня
З початку доби зафіксувлаи шість порушень режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
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Де стріляли:
- В напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.
- В бік Кримського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.
- Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- В районі Попасної противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Що з постраждалим військовим
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Раніше ми писали:
- Внаслідок ворожих дій бойовиків на Донбасі 2 грудня один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
- На Донбасі на позиціях поблизу Новотроїцького 1 грудня загинув солдат Валерій Геровкін – його вбив ворожий снайпер.