На Донбасі поранили військового, а над Києвом завис "ядерний гриб" – головні новини за ніч

Окупанти знову порушили режим припинення вогню, а жителі столиці мали змогу насолодитися незвичайним природним явищем – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Нові подробиці пожежі в Лондоні

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У результаті пожежі біля станції метро в центрі Лондона (Велика Британія) в понеділок, 28 червня, постраждали принаймні шестеро людей. За останніми даними, дим йшов від розташованого недалеко вокзалу, а не станції метро, як вважалося спочатку. Водночас причина пожежі досі не названа, в поліції тільки заявили, що це не був терористичний акт.

Пожежа біля станції метро у Лондоні / колаж "Сьогодні"

Втрати ЗСУ на Донбасі

На Донбасі в районі Новотошківського ввечері в понеділок в результаті обстрілу українських позицій російськими окупаційними військами був поранений військовий Збройних сил України.

"Ядерний гриб" над Києвом

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У День Конституції 28 червня природа порадувала киян незвичайним явищем. Увечері в понеділок над столицею зависла неймовірно красива хмара, що нагадувала ядерний гриб. Багато жителів Києва постили фото цього явища у себе в соцмережах, а Укргідрометцентр дав цілком наукове пояснення.

У Росії нахамили Чехії

У Росії по-хамськи відповіли на вимогу влади Чехії компенсувати збитки за вибухи на військових складах під Врбетіце в 2014 році, оцінені в 25,5 млн євро. Представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила потерпілу сторону у здирництві і приписала чехам "погрози та образи". Ще більш грубо висловився глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Підсанкційних митників повернули на роботу

Митники, яких усунули від роботи через зв'язок із контрабандистами під санкціями РНБО, повернулися на роботу. У Держмитниці запевняють, що законних підстав не повертати їх на службу немає, оскільки провадження майже завершені і строк відсторонення минув.

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