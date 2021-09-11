На Донбасі загинув військовий, ще 10 отримали поранення і травми

Після ворожих атак українські захисники відкрили вогонь у відповідь по російських окупантах

Бойовики застосували заборонене озброєння і завдали великої шкоди ВСУ / Фото: Минобороны Украины

Українська армія зазнала великих втрат на Донбасі. Сьогодні ворог вчинив 10 обстрілів, внаслідок яких один боєць загинув, восьмеро військовиків отримали поранення і ще двоє – бойові травми.

Про це повідомляє штаб ООС.

Де йшли бої

У районі населеного пункту Новогнатівка ворог застосував заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, а ще двічі – поблизу Верхньоторецького.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Старогнатівки бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Талаківки окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

В районі Нью-Йорка окупанти з безпілотника скинули міни калібру 82 мм на позиції ЗСУ, а також вчинили обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

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"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне із життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойове травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний", – заявили в ООС.

На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях бойовики вдарили по мирних жителях Мар'їнки і мало не рознесли житловий будинок.

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Також бойовики обстріляли з важкого озброєння залізницю неподалік станції Скотувата, що поблизу Верхньоторецького. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.