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На Донбасі загинув військовий, ще 10 отримали поранення і травми

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 вересня, 18:15
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Після ворожих атак українські захисники відкрили вогонь у відповідь по російських окупантах
Бойовики застосували заборонене озброєння і завдали великої шкоди ВСУ
Бойовики застосували заборонене озброєння і завдали великої шкоди ВСУ / Фото: Минобороны Украины

Українська армія зазнала великих втрат на Донбасі. Сьогодні ворог вчинив 10 обстрілів, внаслідок яких один боєць загинув, восьмеро військовиків отримали поранення і ще двоє – бойові травми.

Про це повідомляє штаб ООС.

Де йшли бої

  • У районі населеного пункту Новогнатівка ворог застосував заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, а ще двічі – поблизу Верхньоторецького.
  • Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
  • Неподалік Старогнатівки бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети.
  • Поблизу Талаківки окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
  • В районі Нью-Йорка окупанти з безпілотника скинули міни калібру 82 мм на позиції ЗСУ, а також вчинили обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
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"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне із життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойове травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний", – заявили в ООС.

На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях бойовики вдарили по мирних жителях Мар'їнки і мало не рознесли житловий будинок.

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Також бойовики обстріляли з важкого озброєння залізницю неподалік станції Скотувата, що поблизу Верхньоторецького. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.

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