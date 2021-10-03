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На Донбасі побудують два аеропорти: коли і де

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
3 жовтня, 10:50
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Один аеропорт планують побудувати між Маріуполем і Бердянськом
Два нові аеропорти з’являться на Донбасі
Два нові аеропорти з’являться на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі планують побудувати два нових аеропорти для відновлення авіасполучення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубрак, передає телеканал "Дом".

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Другий аеропорт буде в районі міст Краматорська і Слов'янська – можливо, в Святогірську.

"Є пропозиція – Святогірськ. Може бути там, якщо буде розв'язане питання з релігійними громадами (з Святогірською лаврою. – Ред.)" , – сказав міністр.

Кубраков додав, що наступного тижня відбудеться нарада, на якій остаточно визначать місця для будівництва аеропортів.

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"Якщо з місцями визначимося, то за два роки ми їх збудуємо", – запевнив міністр.

Аеропорти на Донбасі

Міністр нагадав, що у 2014 році на сході України діяли три аеропорти – в Донецьку, Маріуполі та Луганську. В цей момент всі вони закриті, а деякі зруйновані.

  • Донецький аеропорт був знищений у ході бойових дій між окупантами та українськими захисниками.
  • У червні 2014 року закрили Луганський аеропорт. Поблизу тривалий час йшли бої з російськими найманцями.
  • Аеропорт у Маріуполі також закрили у червні 2014-го. У 2016 році аеропорт використовували як військовий штаб. Згодом, у вересні 2021-го, Кубрак пояснив, що перезапустити його вже неможливо.

Нагадаємо, що:

  • у "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україну для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • VIP-зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в пресслужбі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.
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