На Донбасі поранили ще одного українського військового – в якому він стані

З початку доби 2 грудня бойовики чотири рази відкривали вогонь

Окупанти вчергове порушили режим припинення вогню на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок ворожих дій бойовиків на Донбасі 2 грудня один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Де стріляли

З початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

російські найманці застосували міномети калібру 120 мм. Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Що з військовим

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Стан його здоров’я – задовільний.

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Ситуація 1 грудня

На Донбасі російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок цього один військовий ЗСУ отримав поранення, від якого помер.

Де стріляли?

У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого отримав поранення один місцевий житель.

У районі Шумів російські найманці вчинили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

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