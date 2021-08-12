На Донбасі знову було жарко: бойовики поранили бійця ЗСУ і вбили місцевого жителя

Бойовики залишили без електропостачання мешканців Тарамчука, Славного, Солодкого і Новомихайлівки. Останнє село опинилося ще й без води

В результаті обстрілу ВСУ зазнали втрат. Колаж "Сьогодні"

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 11 серпня, 8 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу постраждав один український військовий.

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Про це повідомили в Міноборони України.

Російські найманці стріляли з артилерійських систем, станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли ЗСУ

Бойовики стріляли по українських бійцях поблизу таких населених пунктів:

Новомихайлівка;

Новоселівка Друга;

Луганське;

Миронівське;

Піски.

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Один військовий ЗСУ отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у лікарні, стан його здоров'я – задовільний.

Крім того, на кордоні Донецької та Луганської областей зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Обстріли населених пунктів

Бойовики на Донбасі обстрілювали і місцевих жителів. Вогонь відкрили по Новомихайлівці і Новоселівці Другій.

У результаті в Новомихайлівці пошкоджена територія ферми і лінія електропередачі. Через це знеструмлені це та інші селища – Тарамчук, Славне, Солодке. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

Житель Новоселівки Другої помер унаслідок обстрілу селища. Також там пошкоджено приватні будинки жителів і прилеглі домогосподарства.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у частині Донецької та Луганської областей.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

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Нагадаємо, поки передові підрозділи бойовиків продовжують обстріли ЗСУ, в тилу окупаційні війська провели навчання – відпрацьовували серед іншого наступ.

Крім того, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.