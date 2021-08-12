На Донбасі знову було жарко: бойовики поранили бійця ЗСУ і вбили місцевого жителя

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 11 серпня, 8 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу постраждав один український військовий.
Про це повідомили в Міноборони України.
Російські найманці стріляли з артилерійських систем, станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Обстріли ЗСУ
Бойовики стріляли по українських бійцях поблизу таких населених пунктів:
- Новомихайлівка;
- Новоселівка Друга;
- Луганське;
- Миронівське;
- Піски.
Один військовий ЗСУ отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у лікарні, стан його здоров'я – задовільний.
Крім того, на кордоні Донецької та Луганської областей зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.
Обстріли населених пунктів
Бойовики на Донбасі обстрілювали і місцевих жителів. Вогонь відкрили по Новомихайлівці і Новоселівці Другій.
У результаті в Новомихайлівці пошкоджена територія ферми і лінія електропередачі. Через це знеструмлені це та інші селища – Тарамчук, Славне, Солодке. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.
Житель Новоселівки Другої помер унаслідок обстрілу селища. Також там пошкоджено приватні будинки жителів і прилеглі домогосподарства.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у частині Донецької та Луганської областей.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.
Нагадаємо, поки передові підрозділи бойовиків продовжують обстріли ЗСУ, в тилу окупаційні війська провели навчання – відпрацьовували серед іншого наступ.
Крім того, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.