На Донбасі знову загострення. Бойовики стріляли по українським військовим 5 разів

Упродовж минулої доби, 6 грудня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Двічі вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
- В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.
- В бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
- В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
- Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.
- По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Обстановка 7 грудня
Станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- На Донбасі загинув український військовий з Львівської області Руслан Ниров. Героя не стало у неділю, 5 грудня.
- У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні врятували військового, який отримав поранення на Донеччині.