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На Донбасі знову обстріли, поранені двоє українських військових

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 жовтня, 17:14
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Бойовики скидали гранатометні постріли та використовували заборонені міномети
Двоє військових поранені на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
Двоє військових поранені на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

З початку доби, 1 жовтня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, узгоджений Тристоронньою контактною групою. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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Окупанти тричі використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Українським захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний", – повідомили в ООС.

Де стріляли?

  • Біля Новоолександрівки та Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ООС з мінометів калібру 120 мм.
  • Біля Авдіївки застосували міномети калібру 120 мм.
  • Поблизу Лебединського стріляли з гранатометів різних систем по позиціям українських військових.
  • Біля Первомайського скинули гранатометні постріли за допомогою безпілотного літального апарату.
  • В районі Нью-Йорка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та скинув ВОГ-17.
  • Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

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Вчора унаслідок обстрілів бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один – вогнепальне поранення.

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