На Донбасі бойовики тримають в полоні майже 300 українців

СБУ повідомила правозахисникам, скільки українців перебувають нині в списку на обмін "всіх на всіх"

Останній обмін був більше року тому / Колаж "Сегодня"

На Донбасі в полоні у бойовиків знаходяться 295 громадян України. З яких 30 – жінки. Цих людей Київ намагається звільнити за схемою "всіх на всіх".

Реклама

Про це заявила координатор "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко в ефірі "Українського радіо" .

Правозахисниця каже, що такі дані їх організація отримала від СБУ у відповідь на запит. Про таку цифру можна говорити станом на 30 липня 2021 року.

"Всі ці люди – громадяни України, тому держава намагається їх звільнити в форматі обміну "всіх на всіх", – йдеться в повідомленні СБУ.

Реклама

За даними Тетяни Катриченко, не всі ці люди затримані за політичними мотивами (звинувачуються так званою владою невизнаних "ЛНР" і "ДНР" в шпигунстві, диверсіях і зраді). Окремо Україна просить про звільнення жінок, частина з яких містяться в СІЗО, інші – знаходяться в колонії в Сніжному (Донецька область) або в Селезневской колонії (Луганська область) на непідконтрольних Україні територіях.

Обмін полоненими

З середини 2020 року Росія продовжує блокувати обмін полоненими, висуваючи щоразу нові умови.

Останній обмін відбувся 16 квітня 2020 року . Тоді Україна домовилася про звільнення 2 військових, 1 поліцейського і 17 цивільних осіб. До бойовиків повернулися 14 людей.

. Тоді Україна домовилася про звільнення 2 військових, 1 поліцейського і 17 цивільних осіб. До бойовиків повернулися 14 людей. 29 грудня 2019 року в Україні вдалося повернути 76 громадян. Українська сторона передала незаконним формуванням 124 утримуваних.

Як повідомляли раніше новини "Сьогодні", уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомляла, що бойовики не тільки не погоджуються на обмін, але і не дають заручникам спілкуватися з рідними .