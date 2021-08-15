На Донбасі запанувала тиша. За добу бойовики не відкривав вогонь

В суботу ворог не відкривав вогонь по позиціям української армії на Донбасі. Поліція піймала двох бойовиків

Поки не стріляють, відновлюється звичайне життя / Фото Штаб ООС / Колаж "Сегодня"

За багато днів на Донбасі в суботу вперше запанувала тиша. 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил не було зафіксовано жодного обстрілу за боку бойовиків.

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Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"Протягом минулої доби, 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню", сказано в повідомленні.

Піймали бойовиків

В період затишшя проводиться інша робота.

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Так, у суботу поліції зведених загонів перевірила 4021 транспортних засобів і 4671 особу. Серед них було виявлено двох людей, яких підозюють у причетності до незаконних збройних формувань.

Виявлено

33 адміністративних правопорушень;

20 злочинців.

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Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1329 осіб, на підконтрольну Україні територію прибула 1421 особа. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" та "Новотроїцьке" на підконтрольну Україні територію прибуло по 2 особи.

Невтішна статистика

Весь минулий тиждень на Донбасі продовжувалися обстріли позицій українських сил, майже кожного дня ми зазнавали втрати.

13 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поранення отримали двоє українських солдатів.

припинення вогню. Поранення отримали двоє українських солдатів. 12 серпня на Донбасі протягом доби бойовики здійснили два обстріли . Внаслідок поранення середньої тяжкості отримав один військовий.

. Внаслідок поранення середньої тяжкості отримав один військовий. 11 серпня 8 разів фіксувалося порушення режиму припинення вогню. Один військовий ЗСУ отримав вогнепальні осколкові поранення. Його стан – задовільний.

отримав вогнепальні осколкові поранення. Його стан – задовільний. 10 серпня 16 разів обстрілювали позиції ЗСУ. В результаті постраждали троє українських захисників. Один з них помер у лікарні.