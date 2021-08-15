Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Новини України

На Донбасі запанувала тиша. За добу бойовики не відкривав вогонь

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук
15 серпня, 09:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В суботу ворог не відкривав вогонь по позиціям української армії на Донбасі. Поліція піймала двох бойовиків
Поки не стріляють, відновлюється звичайне життя / Фото Штаб ООС / Колаж "Сегодня"
Поки не стріляють, відновлюється звичайне життя / Фото Штаб ООС / Колаж "Сегодня"

За багато днів на Донбасі в суботу вперше запанувала тиша. 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил не було зафіксовано жодного обстрілу за боку бойовиків.

Реклама

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Читайте також:

"Протягом минулої доби, 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню", сказано в повідомленні.

Піймали бойовиків

В період затишшя проводиться інша робота.

Реклама

Так, у суботу поліції зведених загонів перевірила 4021 транспортних засобів і 4671 особу. Серед них було виявлено двох людей, яких підозюють у причетності до незаконних збройних формувань.

Виявлено

  • 33 адміністративних правопорушень;
  • 20 злочинців.

Читайте також:

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1329 осіб, на підконтрольну Україні територію прибула 1421 особа. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" та "Новотроїцьке" на підконтрольну Україні територію прибуло по 2 особи.

Невтішна статистика

Весь минулий тиждень на Донбасі продовжувалися обстріли позицій українських сил, майже кожного дня ми зазнавали втрати.

  • 13 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поранення отримали двоє українських солдатів.
  • 12 серпня на Донбасі протягом доби бойовики здійснили два обстріли. Внаслідок поранення середньої тяжкості отримав один військовий.
  • 11 серпня 8 разів фіксувалося порушення режиму припинення вогню. Один військовий ЗСУ отримав вогнепальні осколкові поранення. Його стан – задовільний.
  • 10 серпня 16 разів обстрілювали позиції ЗСУ. В результаті постраждали троє українських захисників. Один з них помер у лікарні.
Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Україна: головне
День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Донбас
Захід
Одеса
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти