На Донбасі закінчують ремонт дороги Бахмут – Лисичанськ: як вона зараз виглядає (фото)

Всього за програмою Велике будівництво в цьому році в Донецькій області планують оновити 165 км доріг

Дорога Бахмут - Лисичанськ майже оновлена / Фото: Велике будівництво

У Донецькій області капітально ремонтують маршрут Бахмут – Лисичанськ, який з'єднує Донецьку та Луганську області в обхід окупованих територій. Ділянку довжиною 23,4 км планують оновити до кінця місяця. Ремонтні роботи проводять в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Про це повідомляє Укравтодор.

Капітальний ремонт триває в межах траси Т-13-02 КПП "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут. На ділянці км 155 – 165 км вже укладають фінішний шар покриття, ремонтують водопропускні труби та влаштовують з'їзди.

"До кінця серпня роботи по основному проїзду будуть завершені – на всій протяжності ділянки буде влаштовано фінішний шар асфальтобетону", – заявили в компанії.

Жителів Донбасу чекає нормальна дорога

Паралельно на ділянці 165 – 178 км робочі влаштовують шар органо-мінеральної суміші, нижній шару асфальтобетону та розчищають русла у рамках капітального ремонту мосту.

Більше ніяких ям

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Загалом за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року на Донеччині планують оновити 165 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

"Велике будівництво" Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" завершиться, коли "закінчаться погані дороги".

В кінці 2020 года Офіс генпрокурора почав перевірку дотримання законодавства при будівництві об'єктів інфраструктури на виконання програми "Великого будівництва".

За 11 місяців 2020 року правоохоронні органи виявили 429 кримінальних правопорушень під час виконання робіт в рамках "Великого будівництва", 866 виробництв розслідувалися за станом на 1 грудня 2020 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Луганській області завершують будівництво траси Н-21 Старобільськ – Донецьк. Дорога проходить через населені пункти Старобiльськ, Половинкине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне, Денижникове, Новоайдар.

Також ми писали, що Україну і Молдову з'єднає новий міст – вже почалося будівництво поблизу Ямполя.