На дорогах України буде небезпечно: рекомендації водіям

Нашу країну спіткає негода в середу, 8 грудня

На дорогах України буде небезпечно. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 8 грудня, у північних, Вінницькій, Черкаській областях очікується небезпечна погода. Синоптики прогнозують ожеледицю та мокрий сніг.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Реклама

Погода погіршиться

8 грудня у північних, Вінницькій, Черкаській областях очікується ожеледиця, а місцями налипання мокрого снігу.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах буде ожеледиця та рівень небезпеки – жовтий.

Рекомендації водіям:

Дотримуйтесь дистанції між автомобілями;

Дотримуйтесь швидкісного режиму;

Під час їзди не робіть різких маневрів;

Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.

Реклама

Крім того:

Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.

та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом. Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.

Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах , оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.

, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів. Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.

Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.

Як поводитися пішоходам під час ожеледиці

Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач. Адже пориви вітру можуть пошкодити ці конструкції та поранити вас.

Обирайте взуття із глибоким протектором на підошві. Ходіть неквапливо, маленькими кроками, ноги розслабте у колінах.

Не тримайте руки у кишенях, щоб могти балансувати. Коли падаєте, притискайте голову до грудей, а руки – до тулуба.

Обходьте будівлі, на яких можуть бути бурульки. Ходіть тротуарами, посипаними піском.

Людям літнього віку радять мати тростину із гумовим наконечником.

Не перебігайте проїжджу частину дороги.

Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

Раніше ми писали: