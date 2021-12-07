На дорогах України буде небезпечно: рекомендації водіям

У середу, 8 грудня, у північних, Вінницькій, Черкаській областях очікується небезпечна погода. Синоптики прогнозують ожеледицю та мокрий сніг.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Погода погіршиться
8 грудня у північних, Вінницькій, Черкаській областях очікується ожеледиця, а місцями налипання мокрого снігу.
Далі по темі
У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах буде ожеледиця та рівень небезпеки – жовтий.
Рекомендації водіям:
- Дотримуйтесь дистанції між автомобілями;
- Дотримуйтесь швидкісного режиму;
- Під час їзди не робіть різких маневрів;
- Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.
Крім того:
- Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.
- Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.
- Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.
- Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.
- Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.
Як поводитися пішоходам під час ожеледиці
- Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач. Адже пориви вітру можуть пошкодити ці конструкції та поранити вас.
- Обирайте взуття із глибоким протектором на підошві. Ходіть неквапливо, маленькими кроками, ноги розслабте у колінах.
- Не тримайте руки у кишенях, щоб могти балансувати. Коли падаєте, притискайте голову до грудей, а руки – до тулуба.
- Обходьте будівлі, на яких можуть бути бурульки. Ходіть тротуарами, посипаними піском.
- Людям літнього віку радять мати тростину із гумовим наконечником.
- Не перебігайте проїжджу частину дороги.
Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років
У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.
Раніше ми писали:
- Заблокувало трасу. На Чернігівщині ураган повалив дерева.
- Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками в країні мінятиметься клімат.