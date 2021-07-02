На прапори до Дня Незалежності витратять 170 млн: де буде найдорожчий

/ Фото: president.gov.ua

Влада планує витратити мільярди гривень до 30-ї річниці незалежності України. Тільки на святкові прапори до Дня Незалежності витратять 170 мільйонів гривень, які встановлять у 17 областях.

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Найдорожчий прапор буде у Харкові – його вартість 24,5 мільйона гривень.

На флагшток у столиці витратять трохи менше 21 мільйона гривень – він буде заввишки 72 метри.

За виділені з державної скарбниці гроші ще наведуть лад на прилеглих територіях. Головні ж заходи святкування 30-ї річниці незалежності України – військові паради у двох містах.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив програму святкування Дня Незалежності України. Основним заходом стане військовий парад у Києві за участі іноземних літаків. Також техніку покажуть і в Одесі. Цікаво, що тільки в столиці військові заходи плануються на Хрещатику, Михайлівській площі та на Дніпрі.

Тим часом у Мережі розгорівся скандал через рішення Міноборони – на параді будуть марширувати на підборах дівчата-військовослужбовці. Дівчата щодня тренуються марширувати у незручному взутті, через що пішли розмови, що це суперечить цінностям НАТО.