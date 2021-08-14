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На Говерлі пропав шестирічний хлопчик – дитину шукають десятки людей

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
14 серпня, 23:49
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Група туристів, з якої йшов зниклий, піднімалася на Говерлу по зеленому маршруту
У Карпатах шукають зниклого хлопчика
У Карпатах шукають зниклого хлопчика / Фото: ГСЧС

У суботу, 14 серпня, в Карпатах на горі Говерла пропала шестирічна дитина, яка відстала від туристичної групи. Кілька годин її шукають понад 20-ти чоловік.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС .

Як це сталося

Туристи з Коломиї піднімалися на Говерлу по зеленому маршруту. Приблизно о 7 годині вечора поблизу селища міського типу Ворохта від групи, що складалася з шести людей, відстав хлопчик 2015 року народження.

В цей момент до пошуків підключилися майже 30 чоловік.

"Станом на 21:40 пошуки заблукалого хлопчика на горі Говерла тривають. Для проведення пошукових робіт залучено 16 людей та 4 одиниці техніки ДСНС і 11 військовослужбовців ЗСУ. Додатково залучено пошуково-рятувальне відділення ДСНС міста Яремче", – відзначили рятувальники.

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Нагадаємо, в Тернопільській області 11 червня зникли двоє 16-річних хлопців. Вони пішли на нічну риболовлю і плавали на човні по Дністру.

Раніше на початку червня в Дніпропетровській області пропав 8-річний хлопчик. Його мати звернулася в поліцію лише через тиждень після зникнення.

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