На кордоні з Білоруссю далекобійник протаранив шлагбаум (відео)

Водій автоцистерни збив шлагбаум. Колаж: "Сьогодні"

На кордоні з Білоруссю далекобійник влетів в шлагбаум у пункті пропуску "Виступовичі".

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Як повідомили в пресслужбі МВС, він був в стані алкогольного сп'яніння.

Про це прикордонникам розповів сам водій автоцистерни. Через вживання алкоголю він здійснив низку адмінправопорушень.

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Прикордонники Житомирського загону оформили на водія документи за злісну непокору прикордонному наряду і порушення прикордонного режиму, а співробітники Нацполіції оформили такі адмінпровадження:

за порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна;

нетверезе водіння без документів;

дрібне хуліганство.

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