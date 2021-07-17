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На кордоні з Білоруссю далекобійник протаранив шлагбаум (відео)

17 липня 2021 15:48

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На водія автоцистерни співробітники поліції оформили низку адмінправопорушень

Водій автоцистерни збив шлагбаум. Колаж: "Сьогодні"

Водій автоцистерни збив шлагбаум. Колаж: "Сьогодні"

На кордоні з Білоруссю далекобійник влетів в шлагбаум у пункті пропуску "Виступовичі".

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Як повідомили в пресслужбі МВС, він був в стані алкогольного сп'яніння.

Про це прикордонникам розповів сам водій автоцистерни. Через вживання алкоголю він здійснив низку адмінправопорушень.

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Прикордонники Житомирського загону оформили на водія документи за злісну непокору прикордонному наряду і порушення прикордонного режиму, а співробітники Нацполіції оформили такі адмінпровадження:

  • за порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна;
  • нетверезе водіння без документів;
  • дрібне хуліганство.
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Також нещодавно ми писали про те, що в Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні. Копи намагаються встановити місцезнаходження підозрюваного.

Також нагадаємо, на трасі Одеса – Рені під колеса авто потрапили дві жінки з дитиною.

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