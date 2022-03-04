На кордоні з Придністров'ям підірваний міст — відео

На кордоні України з Придністров'ям підірвано міст. У мережі з'явилось відео підриву.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що це сталося поблизу смт Первомайськ, розташованого на придністровській ділянці Молдови, та українського села Кучургани на залізничному мосту через річку Кучурган, що сполучає територію невизнаного Придністров'я з Україною. Вибух зафіксовано на території України.
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Першим вибухом було пошкоджено опору моста, внаслідок другого вибуху він провис. Міст більше не придатний для подальшої експлуатації.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Раніше повідомлялося, що військовий контингент так званої Придністровської Молдавської Республіки був приведений у повну бойову готовність.
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