На кордоні з Придністров'ям підірваний міст — відео

Залізничний міст непридатний для експлуатації

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На кордоні України з Придністров'ям підірвано міст. У мережі з'явилось відео підриву.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що це сталося поблизу смт Первомайськ, розташованого на придністровській ділянці Молдови, та українського села Кучургани на залізничному мосту через річку Кучурган, що сполучає територію невизнаного Придністров'я з Україною. Вибух зафіксовано на території України.

Першим вибухом було пошкоджено опору моста, внаслідок другого вибуху він провис. Міст більше не придатний для подальшої експлуатації.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Раніше повідомлялося, що військовий контингент так званої Придністровської Молдавської Республіки був приведений у повну бойову готовність.

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