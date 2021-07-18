Побили та відібрали зброю. На кордоні з Росією напали на українських прикордонників

Прикордонників атакували недалеко від кордону з РФ / Фото: ГПСУ

На кордоні з Росією невідомі напали на українських прикордонників. Нападу зазнали двоє прикордонників, їх атакували три людини, які забрали у них табельну зброю. Інцидент стався в Сумській області вночі 18 липня. Введено режим посиленої охорони державного кордону.

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Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Прикордонники отримали тілесні ушкодження. Зброю вдалося повернути, але злочинців все ще шукають. На місце події прибув голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

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Винуватцям події загрожує до 15 років позбавлення волі.

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У Держприкордонслужбі пов'язують цей інцидент з боротьбою з контрабандою та іншими порушеннями на кордоні.

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"Державна прикордонна служба активно протидіє протиправній діяльності на державному кордоні, через що прикордонні наряди постійно зазнають агресивних дій з боку протиправних елементів", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Україна посилила кордон з Білоруссю. Для моніторингу ситуації прикордонники активно використовують безпілотники.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяву невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка про постачання зброї з України на білоруську територію і зазначив, що межа між країнами не перекрита.