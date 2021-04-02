На кордоні з Україною помітили багато ударних вертольотів РФ (відео)

У соцмережах з'явилися кадри з російськими Алігаторами і Нічними мисливцями

Нещодавно помітили, як окупанти перекидали техніку до Криму, а тепер на кордоні з Україною у Ростовській області помітили більше десятка російських вертольотів. Відео з'явилися в соціальних мережах.

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Так, російський Telegram-канал Військовий оглядач пише, що групу російських бойових вертольотів, серед яких видно ударні Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець", помітили на кордоні з Україною.

Відео: new_militarycolumnist

Також з'явилося нове відео і в TikTok, де вказується, що вертольоти летять в районі Ростовської області на кордоні з Україною у кількості 16 штук.

Відео: tiktok.com/@_nik_1105

У той же час в пресцентрі Держприкордонслужби України у коментарі "Сьогодні" заявили, що не бачили жодних вертольотів.

"Переміщення авіації у великій кількості, в такій, як показано на відео, – такого біля українського кордону помічено не було", – сказали прикордонники.

А ось джерела в одному з правоохоронних відомств повідомили нам, що це відео з ударними вертольотами могло бути знято в російському прикордонні, на певній віддаленості від українського кордону. І прикордонники, й інші військові зараз повідомляють, що до них надходять відомості про нарощування Росією військової сили біля наших кордонів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 16 березня військовий вертоліт РФ залетів до України на висоті в 100 метрів.

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